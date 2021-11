"Los artistas han perdido la naturalidad que tenían Rocío Jurado o Cayetana de Alba"

¿Cómo surge la idea de crear este libro?

Lobo Sánchez: El proyecto empezó con unos stories que estaba haciendo Mario en la cuenta de Instagram ‘Como yo te amo’ y funcionaban muy bien, a la gente le gustaba mucho el contenido que se publicaba. Entonces, Mario me propuso que le gustaría escribir un libro sobre esos personajes y así fue como empecé a ilustrar este libro.

Mario Temiño: El libro fue cogiendo forma a medida que lo hemos hecho. Al principio nos costó pensar cómo queríamos que fuese pero conforme fuimos avanzando con la idea y los criterios a seguir de los personajes fue todo viento en popa.

¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del libro? ¿Ha ido de la mano la redacción del libro y la ilustración?

L. S: El libro lo hemos hecho prácticamente en paralelo. Conforme Mario escribía yo iba creando las ilustraciones, de modo que yo iba un poco más retrasado a la hora de crearlas porque tenía que leer el contenido que se iba a publicar. He querido reflejar de manera fiel al artista y todos los detalles porque los dibujos están basados en imágenes reales.

M. T: Ha sido una suerte poder hacer todo el proceso creativo juntos y nuestro principal objetivo era que el texto y las imágenes estuvieran conectadas en todo momento. Queríamos que el lector viviera la historia y pudiera ver en esa misma página lo que se estaba contando. Que haya consonancia entre el texto y la imagen en cada página.

¿Qué criterios habéis seguido a la hora de escoger los personajes?

M. T: Esta puede que haya sido la parte más complicada del libro pero a la vez la más bonita. Nuestros requisitos han sido que fueran personas del siglo XX, españoles, con una trayectoria internacional, que fuera conocido internacionalmente o que se cruzasen con alguna persona de relevancia mundial del mundo de la cultura o de la política. Como sucede en el caso de Imperio Argentina que es un personaje que tiene vivencias con Hitler, Cayetana de Alba y Jackie Kennedy, Carmen Sevilla y Frank Sinatra o Julio Iglesias con Michael Jackson.

¿Por qué estos personajes y no otros? ¿Ha habido personas que se han quedado fuera del libro?

L. S: Muchos grandes personajes se nos quedaban fuera porque su trayectoria comenzaba en el siglo XX pero la mayor parte de su carrera discurre en el XXI y eso los dejaba fuera de los criterios que queríamos reflejar en el libro. Como pueden ser Rosalía o Ana Obregón. La reina Sofía también se nos queda fuera porque a pesar de cumplir la mayor parte de los requisitos no es española.

M. T: Muchos artistas se han quedado fuera porque su carrera está aún en activo y creo que es más interesante ver su evolución con perspectiva dentro de unos años. Es el caso de Alejandro Sanz, David Bisbal o Rosalía.

¿Qué relevancia tienen estas personas en la actualidad?

L. S: Nosotros hemos medido la repercusión de los protagonistas en nuestra cultura cuando se vuelven internacional o tienen vínculos internacionales. Los personajes de este libro han dejado un legado que se reproduce en las nuevas generaciones. Los que forman parte de este libro nos ayudan a entender por qué somos como somos, nuestra cultura y nuestro carácter.

M. T: Nosotros queremos reivindicar a estos personajes porque desarrollaron su carrera durante el franquismo y porque España ha renegado de ellos en los últimos años. Por eso, hay que hacer un ejercicio de reflexión y poner en valor a estos personajes que no eligieron el contexto histórico en el que les tocó vivir y a pesar de ello supieron llegar a lo más alto.

¿Ha habido algún personaje que os haya costado escribir o que no os sintáis identificado?

M. T: Sí, sin duda. Con los toreros tuvimos muchas dudas porque los dos somos anti taurinos y no queríamos que la gente pensara que queremos hacer una reivindicación de ellos como tal. Pero recapacitamos y lo añadimos porque son una parte importante de la historia de España y no se puede negar que haya existido.

L. S: Una de las cosas que me ha producido mucho rechazo ha sido cuando he tenido que dibujar una esvástica, porque yo intento ilustrar cada detalle del libro de la manera más estética y bella posible y claro en este caso no había manera de hacerlo y me producía incluso violencia a la hora de representarla. Pero era lo más sencillo a la hora de que el lector viera en la historia de Imperio Argentina su relación con Hitler y el nazismo.

La vida de qué persona os ha sorprendido más

M. T: El episodio que más me ha gustado escribir ha sido el de Imperio Argentina porque debido a ser el personaje con más edad, había muchas cosas que desconocía y descubrir las vivencias de esa mujer que se vio obligada a hacer cine para Hitler y ser protagonista de la propaganda nazi ha sido muy sorprendente.

L. S: Mi sorpresa ha sido con todas porque no conocía muchos detalles, pero uno de los que me llama la atención es del de Sara Montiel que quizás pudo haber ido en el coche con James Dean el día que él se mató. Eso genera la existencia de un universo paralelo y me apasiona.

¿Se ha perdido en la actualidad este tipo de personajes de la farándula?

M. T: Lo que creo que se ha perdido es la naturalidad. Se ha impuesto una autocensura para ser políticamente correcto que antes no se tenía. Lola Flores, por ejemplo, no tenía ningún filtro a la hora de hablar. Ahora mismo las redes están inundadas de memes de Lola Flores, Rocío Jurado o de Sara Montiel con sus frases míticas. En el futuro dudo mucho que tengamos imágenes icónicas de Rosalía, Aitana o algunos artistas o personajes del candelero actual.

¿Qué candidatos hay en la actualidad para tomar el testigo de estas estrellas?

M. T: Algunos personajes de actualidad sí que pueden ser igual de naturales que muchos de los protagonistas del libro como David Bisbal o Aitana, por ejemplo. Pero no en la actualidad sino en el inicio de sus carreras porque no eran consciente del impacto mediático que tenían, sino que esa manera de ser y ese comportamiento formaba parte de su juventud e inocencia. A día de hoy sí que tienen un discurso más comedido. Imágenes como la de Chenoa en chándal llorando en la puerta de su casa es casi imposible de volver a ver.

L. S: No todo es que hayan perdido la naturalidad, sino que la forma que tenemos ahora de generar y de consumir contenido hace que ya no le podemos coger cariño a nadie. Antes no existía esa sobreexposición en medios y redes sociales. Ahora pasa todo muy rápido, por la tarde es tendencia Rosalía por estar en una alfombra roja y por la noche el siguiente tema es MasterChef, no da tiempo a asimilar todo lo que ocurre.

¿Creéis que la sobreexposición en redes y medios ha acabado con el misterio que envolvía la vida de estas personas?

M. T: Realmente no, creo que esa sobreexposición lo que nos lleva es a creer que estamos presente en la vida de esas personas pero realmente no sabemos cómo piensan. Podemos saber que lleva puesto Penélope Cruz, Alejandro Sanz, Rosalía o Antonio Bandera pero no vamos a saber qué piensan cada uno sobre temas sociales o políticos. La tendencia actual es ser lo más políticamente correcto para así poder tener una imagen más limpia, cosa que antiguamente no pasaba.

¿Tendrían la misma relevancia estos personajes sin fuese actuales?

M. T: Muchos de ellos estarían cancelados. Porque eran políticamente incorrectos, han tenido incongruencias en su vida e incluso algunos han delinquido. El sesgo de hoy en día es más difícil de pasar. Si, por ejemplo, Antonio Ordóñez hubiera nacido en la actualidad seguro que habría pensado de manera muy diferente y puede que en vez de torero fuese futbolista.

L. S: Yo creo que ahora sabríamos quién es Miguel Bosé en Twitter pero a quizás la gente más mayor no sabría quién. Seguramente las pelis de Almodóvar las veríamos en un cine independiente de Barcelona. Muchos de ellos se diluirían.

A nivel personal, ¿con cuál te hubiera gustado irte de copas y con quién no podrías estar en la misma habitación?

M. T: Siempre he sentido debilidad por Rocío Jurado, pero después de escribir el libro creo que me encantaría haber conocido a Rocío Dúrcal porque me transmite mucha confianza. Sé que no hubiera soportado a Luis Miguel Dominguín por sus pensamientos arcaicos. Julio Iglesias me genera mucho conflicto tras haber tenidos varios escándalos machistas y las múltiples infidelidades.

L. S: Me habría encantado conocer a Sara Montiel porque me encanta su personalidad. Creo que no podría ser amigo de Miguel Bosé, a pesar de ser mi personaje favorito. Porque seguro que es el típico niño pijo con conflictos paternos y me imagino que ser su colega siempre ha sido difícil.

¿Qué acogida está teniendo el libro?

L. S: Aún no tenemos datos para decir exactamente cómo están yendo las ventas pero tenemos una muy buena sensación porque el público se ha volcado con nosotros. Gente que no conocemos sube stories o nos etiqueta en Instagram mencionándonos después de haber comprado el libro y eso nos hace sentir muy queridos.

Presentáis el libro con Julián Contreras Junior en Madrid. ¿Cómo se gestó eso?

M. T: Queríamos contactar con alguien que tuviera una relación directa con algún personaje del libro y se nos presentó de la oportunidad de hablar con Julián Contreras Junior que es el nieto de Antonio Ordóñez. Hablé por teléfono con él, le conté que queríamos presentar en la FNAC en Madrid, se leyó el capítulo de su abuelo y dijo que sí sin pensárselo. Nosotros estamos encantados de poder contar con él y es todo un lujo que el hijo de Carmina Ordóñez valide nuestro trabajando prestándonos su apoyo en la presentación del Fnac de Callao en Madrid el 20 de noviembre a las 18:00.