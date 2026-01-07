Nicole Kidman cierra su matrimonio y llega a un acuerdo con Keith Urban

La actriz australiana Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban llegaron este martes a un acuerdo de divorcio con el que ponen fin a un matrimonio de 19 años. La pareja acordó ante un juez en el condado de Davidson, en Nashville (Tennessee) renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años; y Faith Margaret, de 15, además de la del cónyuge, según la demanda a la que tuvo acceso TMZ.

Cada una de las partes también será responsable de sus propios honorarios y gastos legales, mientras que la casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, en la que pasarán 306 días al año, según el acuerdo.

También pactaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán de manera conjunta.

La actriz presentó una solicitud de divorcio a finales del pasado septiembre ante un tribunal de Tennessee, donde residía junto a Urban, alegando diferencias irreconciliables.

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G'Day LA.

El pasado 25 de junio, Kidman compartió una foto suya abrazando a Urban en Instagram para conmemorar su aniversario de bodas. Antes de Urban, la ganadora al Óscar en 2003 por The Hours, estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Con Cruise la actriz se divorció en 2001, el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.