Ortega Cano se injerta pelo en las cejas

En plena polémica por las declaraciones de su mujer, Ana María Aldón, que han avivado la guerra familiar, José Ortega Cano se ha tomado un respiro para hacerse un retoque estético y mejorar su apariencia. El diestro se ha realizado un injerto para lucir unas cejas más pobladas. Sus imágenes saliendo de la clínica donde se ha realizado esta intervención en Madrid han impactado, pues se le ve con los dos ojos morados y el rostro desfigurado.

Con unas gafas de sol que apenas ocultan los puntos que tiene en la cara, Ortega Cano se trasladó diectamente a su domicilio. Sin inmutarse y apurado por entrar en su casa y que no se capten más imágenes de su cara en tal estado, el torero ha evitado pronunciarse sobre cómo está su matrimonio con Ana María Aldón ni cómo se encuentra tras su operación estética.

El matrimonio no se separa

Cansada, dolida y sobrepasada. Así está Ana María Aldón tras su polémica exclusiva en la revista Lecturas cargando contra la familia de José Ortega Cano y confesando que se sintió menospreciada cuando el torero aseguró que el amor de su vida es Rocío Jurado.

Después de varios días de silencio, la colaboradora reapareció el fin de semana en Viva la vida e intentaba justificar sus durísimas declaraciones, admitiendo que las hizo por "necesidad económica y emocional" y que quizás "no midió bien las consecuencias" de su paso al frente contando lo mal que lo pasó cuando comenzó su relación con Ortega Cano y se quedó embarazada de su hijo José María.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

"Se iban a tratar tres temas en la entrevista, pero ya sabéis cómo funcionan estas cosas, hay temas que interesan más", apuntó, admitiendo que los titulares no le sentaron bien ni al torero ni a ella. "Al principio los titulares no le cayeron bien, pero cuando leyó la entrevista entera hablamos. Ha mostrado su desacuerdo, le ha parecido una entrevista dura pero me ha respetado", contó Ana María, desvelando así la reacción de Ortega Cano.

Eso sí, la gaditana ha desmentido de forma tajante los rumores de separación y ha dejado claro que no hay crisis en su matrimonio, que es "sólido" y "fuerte" a pesar del mazazo que ha supuesto para el torero los ataques de su mujer contra parte de su familia.