Las palabras de Daniel Sancho a su padre después de ser condenado a cadena perpetua: “No es justo”

Cuando el juez tailandés dictó sentencia, condenando a Daniel Sancho (30 años) a cadena perpetua, su familia no se esperaba una medida de ese calibre. Los hechos sucedieron el pasado 29 de agosto, en Tailandia; y ese mismo día, tras la lectura del fallo, el actor Rodolfo Sancho y padre del acusado abogaba por la defensa de su hijo. “A seguir luchando. Siempre, a seguir luchando”, fueron sus únicas palabras.

Mientras tanto, el abogado de la acusación, Juango Ospina aseguraba que se había hecho justicia. Lo cierto es que el polémico crimen del asesinato y posterior desmembramiento del cirujano colombiano, Edwim Arrieta, en la isla turística de Koh Phangan (Tailandia), durante el verano de 2023, ha sido uno de los más impactantes y mediáticos de los últimos años.

Daniel Sancho a su padre: “Esto es injusto”

Si bien es verdad que el juez rebajó la sentencia de Sancho de la pena de muerte a cadena perpetua por su contribución en el caso, el chef español intenta ahora no pasar el resto de su vida en la cárcel. De esta forma, el reo sigue defendiendo que lo sucedido aquella noche fue un accidente. Y así lo hizo constar después del fallo en una conversación con su padre y su equipo legal de confianza, encabezado por Marcos García-Montes.

Lejos del dramatismo, el joven aseguraba encontrarse “fuerte” y con la intención de demostrar que él no había cometido un asesinato premeditado. “Es duro, es una sentencia difícil. Mucho. Es que es muy injusto todo. Todo ha sido un accidente. Me quiero defender hasta el final, porque se va a demostrar”, afirma Daniel Sancho, tal y como ha hecho público el programa Vamos a ver, de Telecinco.

“No entiendo la cadena perpetua. No es justo. No la entiendo. Yo únicamente me defendí, sólo me defendí. Estoy tranquilo porque confío en los recursos, confío en que salgan adelante. No tenemos otra vía posible”, le dice el prisionero a su padre.

Daniel Sancho ha sido trasladado a la cárcel de Surat Thani

Después de la resolución del juez, Daniel Sancho fue trasladado a la prisión de Surat Thani, una de las peores del país. Con las visitas restringidas hasta el próximo 6 de septiembre, como medida preventiva entre los nuevos reclusos para evitar la propagación del Covid-19, Sancho se encuentra ahora bajo la dura realidad del sistema penitenciario tailandés. El rigor, el aislamiento, las estrictas medidas sanitarias y las barreras del idioma son, desde el momento de la sentencia, su acompañamiento diario.

Ante esta situación, los padres del prisionero, Rodolfo Sancho y la agente de inversiones, Silvia Bronchalo, han optado por mantener un perfil bajo ante los medios de comunicación y evitar las declaraciones en la medida de lo posible. Mientras tanto, la defensa planea recurrir la cadena perpetua por considerar que “no hubo premeditación”.