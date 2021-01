El triunfo del amor contemplado en el paso del tiempo es una situación cada vez menos habitual. Cambiar de pareja está a la orden del día y los divorcios llevan muchos años siendo una tónica habitual para muchas celebridades. El compromiso, tal y como se entendía antiguamente, ha caído en el olvido, pero siempre hay excepciones que confirman que aún existe el amor verdadero, ese que dura toda una vida.

Este año cumplirán 49 años de casados Raphael y Natalia Figueroa. El cantante contrajo matrimonio contra todo pronóstico el 14 de julio de 1972. Venecia fue el lugar escogido para el enlace, que pretendía ser una boda secreta. Finalmente no lo consiguió. La situación fue descrita por el periodista Jaime Peñafiel: "Cuando los novios vieron que los periodistas aparecían en Venecia, en la misma iglesia de San Zacarías en la que iban a casarse, se resignaron, posaron para ellos y les permitieron estar en la ceremonia y el banquete". El cantante y la escritora se conocieron en una entrega de premios auspiciada por Encarna Sánchez. En la actualidad forman una de las parejas más asentadas del panorama artístico, pese a los constantes rumores de homosexualidad que acompañaron durante años al cantante de Linares.

También el año 1972 fue el elegido por Víctor Manuel y Ana Belén para celebrar su boda en Gibraltar. Se trata de otra pareja que ha desafiado el desgaste que produce el paso de los años. En su primer encuentro en el verano de 1971 coincidieron con Julio Iglesias. Así relataba Víctor Manuel los entresijos de ese primer acercamiento en sus memorias Antes de que sea tarde. "Una mañana estábamos sentados en la recepción del hotel en La Coruña y vi de espaldas, a una chica que me llamó la atención. Cuando se volvió todavía era mejor". En los días finales del rodaje de Morbo, Ana Belén tomó la iniciativa con el fin de seducirlo, y así fue. "Yo tomé la iniciativa porque me gustaba muchísimo. Cenando una noche empecé con la cantinela de que el rodaje se iba a acabar, de que igual no nos volveríamos a ver. Al final cayó, pero me costó un huevo", declaraba Ana Belén. Víctor Manuel replica, "estaba dispuesta a todo y yo me dejaba, ya no nos separamos desde ese septiembre de 1971".

Miguel Morales, hermano de Junior y actual precursor de Los Brincos, se casó en 1971 con la actriz madrileña Fedra Llorente, conocida como La Bombi y protagonista de varias películas de la época del destape. Conforman un sólido matrimonio que cumplirá sus bodas de oro en este 2021. Nunca han protagonizado ningún escándalo y comparten la adopción de una niña colombiana.

Otro matrimonio a prueba de bomba sería el compuesto por Karlos Arguiñano y María Luisa Ameztoy. El popular cocinero ha sabido cocinar a fuego lento al amor de su vida. 47 años hace desde que contrajeron matrimonio. Ambos conforman una familia numerosa junto a sus siete hijos.

Emilio Aragón comparte vida en común y primer apellido con su esposa Aruca desde hace 38 años. El humorista y actor se casó con Aruca Aragón, perteneciente a una familia de reconocidos oftalmólogos de Asturias. Dos gremios bien diferentes que no han sido un impedimento para el triunfo del amor.

El presentador Pablo Motos y su mujer Laura Llopis cumplieron el pasado año las bodas de plata. Acostumbrado a lidiar en el plató con célebres personalidades venidas de los cinco continentes, también ha demostrado buenas dotes para conservar la magia en pareja. Lo curioso es que toda la familia (Pablo, Laura y sus dos hijas; Cristina y Laura) trabajan en el programa El Hormiguero de Antena 3.

Cerca de las bodas de plata se encuentra Ramón García y su esposa Patricia Cerezo. El presentador de radio y televisión lleva 24 años de matrimonio con el amor de su vida.

Sus amigos Juan del Val y Nuria Roca, con los que han compartido vacaciones cumplirán 21 años juntos. Ambos se dedican a los medios de comunicación. Recientemente, Juan del Val confesaba en El Hormiguero que una entrevista, antes de un viaje que debía emprender la presentadora, fue el nexo de unión de la pareja.

Por debajo del umbral de los 20 años juntos contamos con una serie de parejas que aspiran a alcanzar los números registrados por los ejemplos anteriores. Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantienen una relación estable. El cantante alcanzará los 20 años felizmente casado con la ex tenista. Jesús Vázquez y su pareja, Roberto Cortés, tras un largo noviazgo, se casaron en 2005, siendo uno de los primeros matrimonios del mismo sexo en nuestro país.