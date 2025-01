Parejas LAT: el tipo de relación que mantenían Pep Guardiola y Cristina Serra

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Cristina Serra pusieron punto y final a su relación después de más de 30 años juntos, dos décadas de noviazgo y una de matrimonio, según informan Laura Fa y Lorena Vázquez. A pesar de la separación, la pareja mantiene una relación "totalmente cordial, estable y amistosa".

Desde 2016, Guardiola reside en Manchester debido a su cargo como técnico del Manchester City, mientras que Serra regresó a Barcelona en 2019 para aumentar su participación en la empresa familiar Serra Claret. En los últimos años, su relación se ha desarrollado a distancia, un hecho que no necesariamente debe interpretarse como un síntoma negativo, sino como una muestra de que ambos tienen las ideas claras.

Las parejas LAT: Un modelo de relación cada vez más extendido

Guardiola y Serra forman parte de las denominadas parejas LAT ("Living Apart Together"; en español, "Vivir Juntos Separados"), aquellas que optan por vivir en residencias separadas por diversas razones, siendo los motivos laborales uno de los más comunes. En España, el 8% de las parejas no conviven en la misma casa, según un estudio de la Universidad de Málaga.

Este modelo de relación no es exclusivo de España; en Inglaterra, se calcula que 2,2 millones de parejas adoptan este tipo de relaciones, mientras que en Estados Unidos, 2 millones de matrimonios deciden residir en casas diferentes después de contraer nupcias.

¿Qué son las parejas LAT?

Las parejas LAT son aquellas que, por diversas razones, deciden vivir en residencias separadas, ya sea dentro o fuera de un mismo país. Entre los motivos más destacados se encuentran la solución de problemas de convivencia o, como en el caso de Guardiola y Serra, por cuestiones laborales.

Aunque este modelo de relación comienza a verbalizarse con más frecuencia, tanto por la ruptura del tabú como por el aumento de casos, no son pocas las parejas que optan por él. El estudio de la Universidad de Málaga revela que el 8% de las parejas en España no conviven en la misma casa, una tendencia que también se observa en otros países como Inglaterra y Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre las parejas LAT

¿Por qué algunas parejas deciden vivir separadas?

Las razones por las que algunas parejas optan por vivir en residencias separadas son diversas, pero entre las más comunes se encuentran la solución de problemas de convivencia y los motivos laborales, como en el caso de Pep Guardiola y Cristina Serra.

¿Es común que las parejas LAT mantengan una buena relación?

Sí, muchas parejas LAT mantienen una relación cordial y amistosa a pesar de vivir separadas. El hecho de no convivir no implica necesariamente que la relación esté deteriorada, sino que puede ser una decisión consensuada y respetuosa por parte de ambos miembros de la pareja.

¿Cuántas parejas LAT hay en España?

Según un estudio de la Universidad de Málaga, el 8% de las parejas en España no conviven en la misma casa, lo que indica que el modelo LAT es más común de lo que se podría pensar.