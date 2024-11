Paz Padilla da su opinión sobre la gestión de la DANA: "No nos merecemos los políticos que nos lideran"

La gestión por parte de las administraciones de los efectos de la DANA está en el punto de mira de la ciudadanía. Uno de los últimos personajes públicos en pronunciarse ha sido Paz Padilla, quien ha criticado duramente a los políticos competentes a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. La humorista gaditana revelaba este domingo que conoce de primera mano la situación a la que están haciendo frente los afecados, mediante los testimonios de dos sus compañeros de trabajo que residen en Valencia.

"Ellos están viviendo de primera mano lo que llega, lo que no llega, la desinformación, los bulos, las mentiras; sobre todo la frustración que están viviendo", dice sobre la conversación que ha grabado con sus amigos, pero ha preferido no publicar por su crudeza. Padilla ha aprovechado su notoriedad pública para opinar con contundencia sobre la gestión de esta catástrofe.

"El primer problema que existe ahora mismo es la falta de coordinación y liderazgo de todo nuestro gobierno, de todos y cada uno de los políticos competentes", argumenta la actriz. "Mientras ellos van con su chaqueta y su corbata, que están elegidas adrede para transmitir luto, solo trabajan por ver quién saca más tajada política de esta situación", añade en alusión a la visita de los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón de este domingo a Paiporta, cancelado con motivo de la indignación vecinal.

Paz Padilla admite que también ha podido hablar con algunos conocidos que son miembros de las Fuerzas Armadas y ha tachado de "vergonzoso" que "miles de militares" permanezcan esperando a que los convoquen "con impotencia". A este respecto, la gaditana no ha dudado en censurar las palabras del presidente Sánchez en una de sus comparecencias: "Aún seguimos escuchando públicamente frases como "no es necesario y si hace faltan más recursos, pues que nos los pidan"". "No nos merecemos los políticos que nos lideran", ha agregado.

"Que no nos mientan más, hay muchísimos municipios a los que todavía no han llegado los militares ni la ayuda, que no son suficientes", ha protestado la actriz. "¿A qué estáis esperando? No hay control, no hay confianza, no hay servicios públicos, no hay gestión por parte de quien debería haberla para sacarnos de todo esto", critica Padilla, que ha hecho suya la indignación y la rabia de los valencianos.

"Pagamos unos impuestos que solo sirven para pagar asesores que trabajan para conseguir subir puntos en las encuestas", exclama la humorista y concluye, "exigimos información, coordinación, transparencia, y sobre todo, exigimos responsabilidades, porque habéis tocado lo más importante que nos une a todos los españoles: la humanidad y la vida".

"¿A dónde voy con mi escoba?"

Desde que ocurrió la tragedia el pasado 29 de octubre, no ha sido la primera vez que Paz Padilla se pronuncia en este sentido. El pasado sábado, la popular actriz de La que se avecina publicaba otro vídeo, en que mostraba su impotencia por no saber qué hacer para colaborar: "Yo también tengo una escoba, pero ¿qué hago? ¿Adónde voy?".

La gaditana dice empatizar perfctamente con el dolor de los familiares de las víctimas, debido al reciente fallecimiento de su hermano, y que no deja de recibir mensajes de peronas "pidiendo auxilio" a través de sus redes sociales: "Os juro que me iría, pero ¿adónde? ¿Me quedo que quedar en mi casa viendo cómo no hacen nada?", se queja, incrédula por la gestión que se está haciendo de la tragedia en un país como España.