Pedro del Hierro y Roberto Verino ofrecen su particular fondo de armario

Pedro del Hierro y Roberto Verino caminan por la industria textil con paso firme, conocen el mercado, saben dónde van, y lo que es más importante, conocen a sus clientes. Y con ese conocimiento han mostrado sus respectivas colecciones. El primero, festiva y el segundo: práctica y funcional.

En la Real Casa de Correos, en la madrileña Puerta del Sol, la firma Pedro del Hierro, bajo la dirección creativa de Nacho Aguayo para mujer y Alex Miralles para hombre, presentó SuperBloom, la nueva colección primavera-verano 2020, inspirada en el continente africano. Eso sí, han dejado a un lado la silueta y la estética de la tribu Masai y el look de mujer exploradora y han mostrado prendas "sofisticadas, de elegancia natural, en la que están los valores de marca", ha explicado antes del desfile Nacho Aguayo, uno de los diseñadores favoritos de la Reina Letizia, que en varias ocasiones ha lucido prendas que llevan su firma. Con buenos conocimientos de costura, Aguayo ha mostrado prendas festivas, de cierta opulencia.

El desfile comenzó con una serie piezas diurnas confeccionadas con tejidos rústicos. Después se vieron también prendas más vestidas "que en función de cómo o con qué se combinen tiene una función u otra", ha explicado Aguayo, quien ha apostado por la explosión de color con turquesas, naranjas y amarillos. En esta colección de "alma nocturna" en lugar de hacer vestidos de fiesta, a Aguayo le ha parecido más interesante y atractivo meter más túnicas y pantalones y declinarlas en todas sus versiones, "hemos querido dar otras opciones al vestido largo", explica Aguayo, quien propone vestir de noche con monos, top anudados al cuello o abrigo con pantalón. Unas de las piezas más reseñables han sido una serie confeccionada con tejido moharé bordado con estrellas plateadas y algunos estilismos de baño.

En la colección de hombre, Alex Miralles, ha desarrollado una línea en piel troquelada -cazadoras, calzado, bolsos- poniendo el foco en la artesanía española. Son conscientes de que la sociedad quiere un mundo más sostenible, por ello han trabajado una línea con tejidos ecológicos, como el algodón orgánico.

A continuación, Roberto Verino mostró la esencia de los años 90 a través de una mujer que fue icono de estilo de esa época, Carolyn Bessette, la esposa de John John Kennedy, una pareja emblemática que falleció en accidente de avión hace veinte años. "A través de ellos, especialmente de Carolyn queríamos recuperar los mejores años de la moda española, haciendo un guiño a los 70 también", explica el diseñador gallego, que combina la sobriedad de una década con el romanticismo de otra, pero que en ambas mantiene la "calidad de la sencillez".

Con esa intención reivindica el "menos es más", porque no se trata de "aparentar sino de ser de verdad" y de apostar por la "sostenibilidad" de una manera real, de forma que se consuman "menos, pero mejores prendas", para no despilfarrar en gastos superfluos. Considera que "no puede ser mejor comprar una prenda por pocos euros y tirarla que lavarla". Verino lanza así un mensaje de "coherencia y respeto para recuperar valores y cuidar el planeta. "Hay que entender que estamos en un momento en el que no todo vale", apunta el diseñador que quiere recuperar la esencia de la moda con patrones de líneas sencillas, donde la raya diplomática, los jerséis de cuello cisne o la pana resumen el concepto de los tejidos que han conseguido hacerse "imprescindibles" en los armarios.

Armarios en a los que esta nueva propuesta incorpora napa de cordero y piel de oveja, en algunos casos con su pelo, el clásico cheviot o los cuadros en un planteamiento donde se hace cómplice la "funcionalidad con el estilo". "La piel de cordero española está supervalorada fuera de España" y a partir de ella construye un sport para hombre y mujer elegante. "Hemos perdido interés por ser formales en el vestir de ahí que ambas colecciones compartan materiales colores", aunque en este punto arriesga más en las de mujer.L a colección cuenta con la colaboración de Lulu de Figueroa para crear unos estampados florales.