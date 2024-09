La polémica de Manu Tenorio continúa: Podemos le acusa de “alentar el falso discurso de la okupación”

El pasado 13 de septiembre, Manu Tenorio hacía pública su situación: “Desde hace ya más de un año estoy lidiando con unos inquiocupas”, aseguraba en su cuenta de X. Desde entonces, la polémica no ha dejado de crecer alrededor del cantante. Especialmente, después de que la familia acusada de no pagarle la mensualidad respondiese: la renta se estaría ingresando directamente en Hacienda, debido a las supuestas deudas que el ex de ‘Operación Triunfo’ tendría con las arcas públicas.

Al mismo tiempo, la situación ha alcanzado la esfera política. Así, Podemos le acusa de “ser un moroso que está alentando el falso discurso sobre la okupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que, según él, no le pagan. Lo que ocurre es que Manu Tenorio tiene una deuda muy importante con Hacienda y, por tanto, la administración le requiere a los inquilinos para que le paguen directamente a las arcas públicas y encima tengan que saldar la deuda del cantante”, alega María Teresa Pérez, portavoz adjunta del partido.

Manu Tenorio se queda sin palabras ante la pregunta de Carlos Herrera

La polémica no termina ahí. Mientras que la cuenta de X del cantante se ha transformado en un campo de batalla para diferentes posturas políticas sobre el tema, varios programas se han hecho eco de la noticia y le han invitado a participar. Entre ellos, el del hijo de Carlos Herrera, en la COPE. Sin embargo, su paso por él no ha jugado a su favor. “¿Sabes que demostrar que no tienes deudas con Hacienda es tan fácil como demostrar un certificado?”, le decía el locutor.

“¿Tú crees que yo estoy en posición de tener que sacar un certificado porque unos ‘inquiocupas’ mancillen y me desprestigien?”, respondía entonces Manu Tenorio. “No creo que tengas que hacerlo, pero igual ayudaría en tu causa”, proseguía con calma Carlos Herrera.

Ante este planteamiento, el cantante llevaba la conversación hacia la política. “Sí, ayudaría, pero es que entonces me estaría sometiendo a esta dictadura de la gente impresentable. Independientemente de las posiciones políticas, que eso son cosas personales de cada uno, hay un paraguas que se llama la sensatez y ahí entra todo el mundo”. Sin embargo, la siguiente pregunta de Carlos Herrera conseguía, finalmente, dejarle sin argumentos.

“Pero, ¿tú entiendes que entregando ese certificado se acabó el asunto?”. Después de un largo silencio, Manu respondía: “Bueno, lo tengo solicitado. Pero es que tarda como unas 48 horas, pero es que tío no lo tengo que sacar… pero, ¿sabes qué me ha llegado esta mañana? Un documento de devolución de Hacienda, no hace falta que lo enseñe”.

El vídeo fantasma de Instagram

Sin embargo, la situación en torno a su propiedad de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) se vio aún más agravada el pasado viernes, cuando el cantante borró un vídeo que había publicado en su perfil de Instagram. Visiblemente alterado, en el corto se dirigía a los que hablaban de su supuesta deuda. “Panda ingente de imbéciles, me pedís que justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda, pero a unos individuos que están en un inmueble, que deben más de 10.000 euros… a esos no os da por pedirles que estén al día con Hacienda”, estallaba.

“Estos vídeos lamentables no están a la altura de lo que él quiere denunciar”, ha comentado ante las imágenes la periodista y colaboradora de Espejo Público, Laura Fa. Asimismo, ha compartido en el programa que él solo se está “cargando su propia imagen”.