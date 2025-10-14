Las polémicas que han marcado el final de Andy y Lucas: De la "falta de disciplina" para pagar al equipo a comunicarse mediante abogados horas antes del último concierto

El dúo musical Andy y Lucas ofreció su último concierto el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid tras más de dos décadas de trayectoria. La gira de despedida Nuestros últimos acordes ha tocado a su fin con la sombra de la polémica más presente que nunca sobre la pareja artística gaditana.

El culmen de este amargo desenlace llegó con la última interpretación del espectáculo: mientras Lucas cantaba Tanto la quería saltando con los compañeros del equipo en la pasarela del escenario, Andy se hallaba aislado y visiblemente emocionado en una esquina. Una imagen que no ha pasado desapercibida entre los seguidores del grupo y a la que se ha referido el propio Andy.

Uno de los mensajes compartidos por Any en su cuenta de Instagram.

"Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando ser un rey. El otro caminando siendo humilde", dice uno de los mensajes compartidos por el cantante, quien ya ha anunciado su proyecto musical en solitario tras el fin de Andy y Lucas. Esta es solo una muestra más de la mala relación latente entre ambos integrantes del grupo, pero ¿cuáles han sido las polémicas que han llevado a la ruptura de Andy y Lucas?

La gran bronca tras uno de sus conciertos

El pasado mes de mayo, el programa Socialité reveló una gran bronca que habrían protagonizado Andy y Lucas en el camerino durante un concierto que, según los testigos, solo Lucas pudo continuar. "Estábamos de cachondeo, gritando. Tonterías, pero vamos que si hubiésemos tenido una bronca tan grande como dicen, no hubiésemos ido al día siguiente a cantar", apuntó Lucas, sobre su versión de este episodio.

Por su parte, ambos ofrecieron versiones contradictorias sobre un hematoma que presentaba Andy en el abductor. Mientras Lucas lo achacó a un resbalamiento con la trampilla del escenario, el propio Andy contó: "Me lesioné del abductor jugando al futbol, pero en Semana Santa en las procesiones que cargo me hice daño y la semana pasada me tropecé y se me quedó enganchada la pierna y me he roto la inserción del abductor".

Según testimonios llegados a TardeAR, Lucas se encontraba muy nervioso ese día y que Andy, después de intentar tranquilizarlo, comenzaron a discutir hasta tal punto que se lesiona tras intentar darle una patada.

Amagos de suspender la gira y sin hablarse antes del concierto

En una entrevista de Lucas para el programa Me quedo contigo de Mediaset Infinity, el cantante explicó que él se había hecho cargo de la gestión del grupo porque Andy "no tenía la disciplina". Más adelante, Andy concedió otra entrevista a El debate, en la que manifestó su incomodidad durante la despedida del grupo: "Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira". En sus declaraciones, el cantante puso en duda el eventual regreso del dúo y su voluntad de seguir haciendo música.

A tan solo una semana de su último concierto, el periodista Saúl Ortiz aseguró en Fiesta que Andy y Lucas ya no mantenían ningún tipo de contacto y que se comunicaban a través de sus abogados. Una situación que, si bien ninguno de los dos ha confirmado, la actitud mantenida en el escenario evidencia su mala relación.