Hace catorce años Rafa Nadal y Mery Perelló comenzaban una historia de amor, una relación discreta que ahora, tras ganar el tenista su duodécimo Roland Garros, vuelve al primer plano informativo, y con la boda de la pareja, prevista para el próximo otoño en Mallorca, dará la vuelta al mundo.

Corría el año 2005, durante la gala de entrega de unos premios deportivos, una foto confirmaba lo que ya era un secreto a voces: el joven tenista tenía novia y se llama María Francisca Perelló. Ese mismo año, hicieron su primera aparición pública durante el primer Roland Garros que ganó Nadal. Desde entonces, la pareja ha construido una relación sólida, distanciada de los medios de comunicación, pero nunca se han escondido. Se han dejado ver, en múltiples ocasiones, siempre naturales, pero marcando distancia con los medios, sin posados forzados ni por parte de ellos ni por parte de la prensa.

La hermana de tenista, amiga del colegio de ella, presentó a la pareja

Mery, como le llaman en su círculo más cercano, siempre ha estado cerca del tenista y ha mantenido una buena relación con la familia de Rafa. De hecho, les presentó su hermana, Maribel; ambas son amigas desde el colegio. Juntos les hemos visto durante todos estos años en muchos torneos, ella siempre apoyando a Rafa Nadal desde las gradas, pero a la vez siguiendo con su carrera y su trabajo. Tampoco asistía a todas las competiciones, como quizás sí han hecho parejas de otros tenistas. La futura esposa del campeón siempre le ha apoyado en la sombra, es una mujer que huye de los fotos, ni hace posados para revistas ni manifestaciones a los medios de comunicación, algo que Nadal, tan tímido y celoso de su vida privada, valora sobremanera.

Sí habló para John Carlin en la biografía que publicó del tenista, Rafa, mi historia, en la que explica precisamente por qué no siempre le acompaña en sus compromisos deportivos. "Viajar juntos a todas partes no sería bueno ni para él ni para mí. Rafa necesita su espacio cuando está compitiendo y la idea de estar allí todo el tiempo, preocupada por sus necesidades, me estresa. Si lo siguiera allí donde va, creo que habría peligro de que nos dejáramos de portar tan bien".

Los veranos en Mallorca confirmaban, año tras año, que la relación entre Nadal y Mery, su única novia conocida, seguía viento en popa. En la playa, con amigos, navegando... la pareja se ha comportado como una más y así se ha desprendido siempre de las imágenes que hay de ellos. La noticia del futuro enlace despertó aun más el interés por la pareja por parte de las revistas del corazón españolas y extranjeras. La fecha elegida para el 'sí quiero' podría ser a partir del 21 de noviembre, cuando el tenista concluye su participación en torneos, y no se descarta que el escenario sea la localidad mallorquina de Manacor, tierra natal de la pareja.