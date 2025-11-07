Rosalía, Aitana o Ana Mena: los mejores looks de LOS40 Music Awards 2025

Este viernes 7 de noviembre, el Roig Arena de Valencia acoge la gala de LOS40 Music Awards 2025, que celebra el panorama musical nacional. El evento ha contado con la presencia de artistas como Rosalía, Ed Sheeran, Aitana, Ana Mena, Emilia, Dani Fernández, Dani Martín o Chiara Ferragni, entre otros.