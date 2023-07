Todo lo que no sabías de Gisela Pulido

Gisela Pulido, con 10 Mundiales de kitesurf en su palmarés, es una de nuestras deportistas más laureadas y un icono publicitario. La catalana, afincada en Tarifa, se ha convertido en la imagen de una refrescante marca de bebidas.

-¿Cómo valora la experiencia que ha organizado White Claw en torno al kitesurf y a su figura en Tarifa? -Para mí es un placer que marcas como White Claw confíen en mí en mi deporte y en mi casa, Tarifa. Poder organizar un evento así es increíble.

-¿Cómo recuerda sus inicios en el kitesurf? -Cuando empecé a practicar kitesurf vivía en Barcelona. Con 10 años me vine para Tarifa, ya conocía este lugar porque mis padres venían mucho por aquí. He vivido muchos años en Tarifa, pero ahora que me volví a Barcelona por el tema de las Olimpiadas me da mucha pena no poder estar aquí. Soy Hija Predilecta de Cádiz, me considero andaluza cien por cien. Lo echo de menos.

-El apoyo de su familia ha sido fundamental para conseguir todos los logros deportivos de su exitosa carrera… -Sí. Fue mi padre el que tomó la decisión de venirnos a Tarifa a vivir para que pudiera entrenar mucho más y estar mejor preparada. Yo tenía 10 años y no estaba capacitada para tomar esa decisión que cambió mi vida. Podía compaginar el kitesurf con el colegio. En Tarifa comenzamos a desarrollar mi carrera profesional, a ganar Mundiales…

-Su carrera deportiva ha dado un giro, ¿cómo lleva la preparación de cara a los Juegos Olímpicos? -Este año en el Mundial de la Haya se clasifica el país, con el reparto de las ocho primeras plazas. Estoy muy contenta, nunca me imaginé que podría hacer campaña olímpica. Es la primera vez que el kitesurf será deporte olímpico. Desde pequeña siempre ha sido mi sueño.

-Para las personas que vengan a Tarifa, ¿qué plan propone para que disfruten de los encantos y la magia de esta tierra? -Si quieres un plan más tranquilo pueden disfrutar de las magníficas playas y de los restaurantes y bares de la localidad. Si eres deportista, puedes practicar todos los deportes que quieras. Tanto deportes de agua como en la naturaleza.

-¿Cómo es Gisela Pulido? -Siempre he sido muy tímida, pero al final tienes que espabilar. Cuando empecé a competir y a viajar sola fui superando esa timidez. Me gusta disfrutar, sonreír y radiar felicidad.