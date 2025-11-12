Sergio Ramos presentará los Grammy Latinos 2025 en Las Vegas

El futbolista Sergio Ramos será uno de los presentadores en la gala de la 26ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará este jueves 13 de noviembre en Las Vegas. Así ha sido confirmado por la organización del evento, que también contará con otros artistas como Enrique Bunbury, Mon Laferte, Carlos Rivera o Nicki Nicole para anunciar a los ganadores de estos premios a la música latina.

De esta forma, el deportista y también cantante sevillano, que ha pasado por clubes como el Sevilla F.C., el Real Madrid o el C.F. Monterrey, se une a un deslumbrante elenco para participar en una de las noches más icónicas de la esfera musical a nivel global.

Sergio Ramos presenta los Grammy Latinos 2025

La inclusión del defensa andaluz en la presentación de los Latin Grammy responde al creciente interés que ha mostrado, precisamente, por la industria musical. En este sentido, hace solo unos meses lanzó su primer sencillo en solitario, Cibeles (2025). Se trata de una canción con la que, además de rendir homenaje al Real Madrid, refleja los valores que han marcado su carrera deportiva. Asimismo, esta pequeña inclusión fue bien recibida por todos sus seguidores, que van valorado la versatilidad y carisma de Sergio Ramos.

Su figura trasciende el terreno de juego y muestra una nueva forma de contectar con el público, ahora que también presentará los esperados premios en una gala que tendrá lugar el 13 de noviembre a las 20:00 horas de la tarde en Estados Unidos. En España, se podrá seguir en directo a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre (01:00 en Canarias).

¿Quién actuará en los Latin Grammy 2025?

Como era de esperar, los Latin Grammy contarán con importantes actuaciones, como las de Bad Bunny, Karol G., Aitana, Gloria Estefan, Morat, Nathy Peluso, Raphael, Alejandro Sanz o Carlos Santana, entre muchos otros reconocidos artistas del panorama actual.

Por lo tanto, será una noche llena de talento en que, una vez más, se concederán premios a mejor Álbum del Año, Canción del Año o Mejor Nuevo Artista o Mejor Canción Pop. En esta última categoría, está nominado el sencillo 'Soltera' de Shakira o 'Bogotá' de Andrés Cepeda. En la misma línea, 'Debi Tirár más Fotos' de Bad Bunny está nominado a 'Mejor Álbum de Música Urbana'; mientras que 'Cuarto Azul' de Aitana está nominado a Mejor Álbum de Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque.