"Eres tonta", el concurso Miss Universo salta por los aires entre insultos, plantes y policías

La 74ª edición de Miss Universo en Bangkok ha quedado marcada por un conflicto interno entre los organizadores y las propias candidatas que ha escalado hasta amenazas de acciones legales, centrado especialmente en un incidente que involucró a la representante de México, Fátima Bosch.

La Miss Universe Organization (MUO) ha denunciado irregularidades en la gestión local, mientras que el productor tailandés Nawat Itsaragrisil, contratado para la edición, ha respondido con acusaciones recíprocas, generando un clima de tensión. El incidente que ha desencadenado el conflicto sucedió durante una actividad oficial, cuando Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia y propietario del competidor Miss Grand International (MGI), se refirió a Bosch como "tonta" en presencia de otras candidatas. Varias de ellas se levantaron como protesta ante los insultos a la mexicana por no haber compartido en redes vídeos de su presencia en Tailandia y haber alabado el país. Esa es la justificación del director del evento en sus descalificaciones: acusa al director de la delegación mexicana de haber ordenado la omisión de su candidata, quien para él es "una tonta" por obedecerle.

El momento, capturado en vídeo y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado un debate sobre el respeto y la profesionalidad en eventos de esta magnitud. Itsaragrisil, cuya incompatibilidad entre los dos certámenes ha quedado manifiesta. Asumió este rol de productor con el fichaje de la organizadora, MUO, tras un historial amplio en la competencia.

La organización ha calificado el episodio como un acto de "humillación deliberada". Raúl Rocha, directivo de MUO ha anunciado acciones legales contra "los actos malintencionados" atribuidos a Itsaragrisil, incluyendo el uso de tácticas que buscaría intimidar a participantes y personal.

Esta declaración se produce en un contexto de disputas contractuales que han paralizado aspectos de la organización. Itsaragrisil, por su parte, ha replicado a MUO de violar regulaciones tailandesas al promover un patrocinador vinculado a casinos on line, actividad prohibida localmente. En un comunicado, detalló que carteles con el nombre del patrocinador aparecieron en el hotel sede sin notificación previa, lo que motivó una intervención policial siendo detenido un empleado del organismo para interrogatorio, aunque no se han divulgado detalles adicionales.

Estos episodios han acentuado las fricciones, transformando el evento en un foco de polémicas, entre las participantes, desconcertadas.

El rechazo al incidente con Bosch ha trascendido los círculos organizativos: varias candidatas, incluyendo la vigente Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, quien también abandonó el salón con petición de respeto. Kjaer describió el comportamiento como "muy irrespetuoso". Bosch, de 24 años y seleccionada por su compromiso con causas sociales en México ha confirmado que permanece en el concurso y ha mostrado todo su cariño a Tailandia, extrañada por la reacción.

En México este desaire a su candidata ha originado una oleada de críticas al concurso y solidaridad con las participantes.

De cara a la gala final, el 21 de noviembre , se presiente que hay un camino largo de polémicas añadidas entre este desconcierto. El 19 es la gala eliminatoria preliminar de donde saldrán las 30 finalistas.

MUO había anunciado 130 paises participantes aunque finalmente se ha producido la retirada de "Persia" tras la detención en Irán de su directora delegada, Golshan Bakhtiary.

Tailandiacelebra además el certamen entre el luto oficial por la reina madre Sirikit, fallecida el 24 de octubre a los 93 años, con un periodo de 30 días que no altera los espectáculos programados, respetando las tradiciones locales.