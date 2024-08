Will Smith y David Bisbal sorprenden con una posible colaboración en un vídeo que se ha vuelto viral en redes

Los caminos de la música son inescrutables y han dado colaboraciones tan maravillosas como inesperadas. Una que nadie vio venir, pero que podría darse en un futuro próximo es la de Will Smith y David Bisbal.

El rapero y actor estadounidense está en Ibiza y además ha aprovechado su estancia en España para grabar una serie de vídeos para su canal de Youtube en el que algunos artistas reaccionan a su último trabajo, siendo uno de ellos el cantante almeriense.

¿Del coche al estudio de grabación?

Will Smith sometió a David Bisbal a 'The Car Test', una prueba para comprobar que la nueva música de su nuevo trabajo se escucha bien incluso fuera del estudio y sin auriculares. El cantante almeriense ha sido el invitado del último vídeo publicado por el estadounidense, después de otros artistas como Young Miko y Paulo Londra, que también reaccionaron a 'Work of Art', la nueva canción de Will Smith.

En el vídeo con David Bisbal se le puede escuchar además hablar en un más que decente español, aunque él asegura que el inglés del cantante español es mucho mejor. Una vez en el coche, Smith procede a hacer sonar 'Work of Art¡ su tema en colaboración con Russ y que cuenta también con la voz de Jaden Smith, algo que le comenta orgulloso a su invitado.

En un punto de la canción, es David Bisbal quien se deja llevar y comienza a cantar al ritmo del tema, algo que parece encantar a Will Smith y que se ha hecho viral en redes. Es lo que el cantante de Almería se refiere como "the Spanish version" (o versión española), a lo que le dice a su anfitrión que si quiere esta versión que le llame. "Claramente vas a hacer un remix", le comenta Smith confirmándole también que se trata de una invitación para que una colaboración entre ambos se haga realidad en un futuro próximo.

Los dos artistas coincidieron en el mes de julio en Madrid con motivo de la celebración de La Velada del Año de Ibai Llanos en la que participaron como artistas invitados. El propio Ibai ha publicado un tuit con parte del vídeo de los dos, en los que hacía saber también que se grabó el mismo día del evento de boxeo entre creadores de contenido. "Me encontré a Bisbal dándole hostias al coche y gritando con Will Smith. No quise ni preguntar. Ahora entiendo todo", comentaba en Twitter (ahora X).

Will Smith publicó 'Work of Art' a finales de este mes, un tema que ha contado con un videoclip con escenas rodadas en España, concretamente en el Santiago Bernabéu durante su actuación en La Velada del Año y en el Museo Thyssen-Bornemisza. Incluye también declaraciones de diversas personas tanto en inglés como en español, francés e italiano en las que se reflexiona sobre la identidad, ser uno mismo y la relación de la persona con su entorno.

Durante el evento de Ibai, también dio a conocer su proyecto 'Dance In Your Darkest Moments' (o baila en tus momentos más oscuros), que según la cuenta de Instagram oficial es una iniciativa "diseñada para inspirar auto exploración, animar a la aceptación y cultivar la celebración de la vida".

Junto con la música y la creación de contenido en redes se trata de uno de los proyectos más grandes que ha llevado a cabo el artista estadounidense desde el tortazo a Chris Rock en la gala de los Oscars de 2022, que tuvo serias repercusiones en su carrera.