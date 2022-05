Utilizan sus datos para dar de alta un número de móvil y termina acusado de secuestro

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha absuelto a un hombre de secuestro al considerar que la existencia de un numero de teléfono a su nombre utilizado presuntamente para vigilar y pasar información sobre la víctima no es razón suficiente para asegurar que formó parte del secuestro de un vecino de Coria del Río. Según la sentencia, que condena a cinco años de cárcel a los otros cinco acusados. El tribunal entiende que al ser un número de prepago y no necesitar contrato, está en la línea de lo planteado por su defensa, ejercida por José María Núñez, sobre que pudieron suplantar su identidad ante la operadora de telefonía. Asimismo, dos de los testigos que comparecieron en el plenario, no lo reconocieron como amigo del principal acusado, M. V. Z.

Los otros cinco acusados han sido considerados culpables de detención ilegal, robo con violencia en casa habitada y delito leve de lesiones. Según la sentencia, cerca de la media noche del 19 de enero de 2019, vestidos con ropa oscuras y con el rostro cubierto por capuchas, se dirigieron cerca de la casa de la víctima para meterle a la fuerza en una furgoneta donde le ataron con unas cuerdas y llevándoselo al campo, a un lugar apartado.

Cuando llegaron, le arrebataron las llaves de su vivienda, del coche y del bar, el móvil y 550 euros en de la recaudación de su negocio. Pero eso no era lo único que buscaban. Los acusados le dieron "un golpe en la boca al tiempo que le amenazaban con pegarle un tiro" para que les diera las claves de la alarma de la vivienda y de las cajas fueres del bar y la casa. Tres de ellos se fueron a la casa de la vícirma mientras los otros dos custodiaban al secuestrado. Sin embargo, al poco tiempo regresaron para que les volviera a explicar, tras amenazarle de nuevo, cómo desactivar las alarmas.

De este modo se llevaron 7.000 euros de la caja fuerte del domicilio, además de un móvil. Más de dos horas después volvieron dónde habían dejadao a su dos compañeros que custodiaban al hombre secuestrado. Le cortaron las cuerdas que lo mantenían atado y, "dándole instrucciones de como podía irse una vez se hubieran marchado, desplazándose este andando por las inmediaciones del cementerio de Coria del Río durante aproximadamente media hora hasta llegar al domicilio de su hermana con la que luego se desplazó a su domicilio desde el que llamó a la Guardia Civil".

Los cinco encartados y una persona más "que no ha podido ser identificada", se repartieron en dos coches y se encontraron con un control de la Guardia Civil en La Puebla del Río. Uno de ellos fue retenido, pero el otro se dio la vuelta y huyó subiéndose a la acera. Evidentemenet, un vehículo del dispositivo salió tras él, localizándolo poco despues mal aparcado, con las puertas abiertas y las luces encendidas.

Los cinco han sido condenados por un delito de detención ilegal en concurso con el de robo con fuerza en casa habitada y otro de lesiones a cinco años y seis meses de cárcel y a una multa de 360 euros de multa por el delito de lesiones. Asimismo, tendrán que pagar 16.437,64 euros a la víctima y 2.952 euros a la aseguradora del perjudicado. Asimismo, cuatro de ellos tenían penas suspendidas por sentencias anteriores, por lo que el tribunal ha ordenado también la notificación de este fallo a los respectivos juzgados de lo penal.