Antonio Tejado está "muy contento" con su salida de prisión

Antonio Tejado está "muy contento" con la decisión del juez, que esta mañana ha acordado su puesta en libertad sin fianza. Así lo ha explicado su abogado defensor, Fernando Fernández Velo, a los periodistas que le aguardaban a su llegada a la cárcel de Sevilla-I, de la que está previsto que salga en breve tras haber pasado un total de 98 días encarcelado.

El letrado ha comentado que el sobrino de la cantante le ha preguntado "cuándo" iba a poder marcharse a su casa y el abogado le ha contestado que "saldrá en muy breve tiempo".

Fernando Fernández Velo ha defendido la decisión del juez. "A nuestro entender procedía la libertad desde hace bastante tiempo y el juez en el auto considera que ya no existe motivo ninguno para mantener la situación de prisión provisional y considera que el criterio que sostenemos las defensas y que también el Ministerio Fiscal es el que procedía y así lo ha acordado".

Preguntado por el hecho de que la acusación particular que ejercen María del Monte e Inmaculada Casal no se hayan pronunciado sobre esta tercera petición de libertad, el letrado ha recordado que la defensa ha "solicitado la libertad, el Ministerio Fiscal ha informado favorablemente y la acusación particular ha hecho lo que ha entendido oportuno. El juez no está ligado, ni sometido ni vinculado a ninguna de las partes, solamente a su criterio y su buen entender", ha añadido.

Por último, preguntado por si Antonio Tejado va a hacer declaraciones a su salida de la cárcel, el letrado ha dicho que cabe esperar que no los atienda, aunque es una decisión suya. Lo que sí tendrá que hacer es comparecer mañana en la oficina de prensentación de los juzgados de Sevilla, ya que una de las medidas que se le han impuesto para obtener la libertad es que comparezca los días 7 y 21 de cada mes.

Su abogado le ha explicado además la prohibición de comunicarse con su tía y con el resto de las víctimas y las "consecuencias de su incumplimiento", ha concluido Fernando Fernández Velo.