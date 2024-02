Antonio Tejado y los otros cinco encarcelados siguen sin pedir declarar por el robo a María del Monte

Antonio Tejado lleva ya en prisión dos semanas, tiempo en el que el juez que investiga el caso sigue sin conocer su versión sobre los graves hechos que se le atribuyen. A pesar de que el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, había reservado en su agenda la mañana del próximo viernes, 1 de marzo, para que prestasen declaración los seis investigados que están en prisión desde el pasado 12 de febrero, entre ellos el sobrino de la popular cantante, así como la declaración de otra de las víctimas, la empleada del hogar. Sin embargo, por el momento y hasta el día de ayer, ninguna de las defensas de estos seis imputados ha solicitado al instructor prestar declaración, con lo que el juez ha fijado únicamente la declaración de la trabajadora mencionada, según han confirmado a este periódico fuentes del caso.

Las mismas fuentes han indicado que, aunque todavía habría posibilidad de solicitar la declaración a lo largo de este martes o incluso el jueves -mañana miércoles es festivo en Andalucía por la celebración del 28-F-, todo indica que las declaraciones de los investigados no podrían acordarse ya para el próximo viernes, puesto que la comparecencia de los detenidos en la operación realizada por la Guardia Civil implicaría la necesidad de solicitar los respectivos trámites para su excarcelación de la prisión de Sevilla-I, donde se encuentran actualmente, y acordar las correspondientes conducciones policiales de los investigados hasta los juzgados del Prado de San Sebastián. De esta forma, prácticamente ya no sería posible que comparecieran el viernes por los trámites que implicaría.

Además, todo indica que la defensa de Antonio Tejado tiene mucho interés en escuchar el testimonio de la empleada del hogar antes de que ofrezca su testimonio el sobrino de María del Monte, dentro de su posible estrategia defensiva -el familiar de la cantante está considerado por los investigadores de la Guardia Civil como el "autor intelectual" del asalto, que facilitó presuntamente la "información privilegiada" a la banda que lideraba su amigo el ruso, Arseny Garibyan-, si bien desde un primer momento la Guardia Civil ha descartado cualquier relación de trabajadora con los presuntos autores del asalto. Fue una víctima más del robo para los investigadores y está considerada como un testigo del suceso, que incluso ofreció en su declaración una descripción física de los ladrones.

Cuando se produjo el robo en la vivienda de María del Monte había cinco personas en la casa, la cantante y su pareja, Inmaculada Casal, así como la hija de ésta y su marido, y la empleada del hogar, una mujer de nacionalidad nicaragüense. Los cinco ladrones que accedieron al chalé de la cantante se dividieron para retener y amordazar a las víctimas hasta que lograron que María del Monte les facilitara la clave para acceder a la caja fuerte, que inicialmente confundieron con una pequeña nevera que había en el dormitorio principal.

"Extorsiones en nombre de Tejado"

Los investigadores sospechan que los amigos rusos de Antonio Tejado realizaban "extorsiones en su nombre", según citan los agentes en el atestado enviado al juzgado que investiga el asalto. La Guardia Civil, que considera a Antonio Tejado "cooperador necesario y autor intelectual" del asalto a la vivienda de su tía el 25 de agosto de 2023, dedica un apartado de su informe a las "amistades y relaciones de Antonio Tejado con personas de origen ruso" y en este sentido destaca la "multitud de fotografías existentes" en los perfiles de Instagram del sobrino de la cantante en las que aparece "con personas con multitud de antecedentes policiales y entre las que se encuentra Arseny Garibyan", el boxeador ruso considerado como líder de la banda que robó en la vivienda de María del Monte y al que Tejado se refiere como "hermano o bro", por su abreviatura del inglés.

Sobre estas relaciones, la Guardia Civil recoge precisamente un pinchazo telefónico correspondiente a una llamada de Antonio Tejado a su madre que tuvo lugar sobre las 14:51 horas del pasado 6 de febrero, tan sólo tres días antes de que se desarrollara la operación policial en la que fue arrestado el sobrino de María del Monte. Sobre esta conversación, los agentes relatan que Antonio le dice a su madre que le contó "al ruso" -al que se refiere como "Armando"- un incidente que los investigadores interpretan como una agresión que habría sufrido Antonio Tejado por parte de un tercero, que le asestó un puñetazo, y que el juicio por este incidente podría estar a la espera de celebrarse.

Antonio le dice a su madre, en esa escucha observada por la Guardia Civil, que se encontró recientemente al ruso y éste le comentó que "ya había hablado con él, el tío llorando diciendo que estaba muy puesto... el del puñetazo" -en alusión al presunto agresor- y le añadió que "ahora yo he hablado con él y te va a pagar". A continuación, Tejado le dice a su madre que le preguntó a Armando "¿Qué le has pedido? Porque yo de 3.000 euros y eso no..." y añade que "parece que Armando, según le comenta a Antonio a su madre, le dijo que ahora le tenía que pagar a Antonio 20.000 euros".

El pinchazo transcrito por la Benemérita señala que Antonio llega a arfirmar a su madre que "si le dan 20.000 euros antes del juicio", él diría "yo no me acuerdo si fue el hijo, yo no me acuerdo. Ahora no me acuerdo de esto...", lo que parece indicar que cambiaría su testimomio en el juicio, según la interpretación que hacen los investigadores.

El contenido de esta escucha supone para los investigadores la "confirmación de que Antonio Tejado posee tal amistad con este tipo de personas que éstas llegan a realizar extorsiones en su nombre, fuese o no incitada ésta por el propio Antonio Tejado".