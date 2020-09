Arranca el segundo juicio de los ERE por las ayudas de 2,9 millones a Acyco

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este miércoles el segundo de los más de un centenar de juicios por las ayudas individuales de los ERE. En la vista oral se investigan las ayudas que, por importe de 2,9 millones de euros, fueron concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) de Sevilla. Este juicio ha comenzado casi un año después de que se dictara la sentencia de la denominada “pieza política” de los ERE, en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 17 ex altos cargos.

Al inicio de la vista oral, la Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación contra los responsables civiles subsidiarios Vitalia y Holding Europeo Tindex, y ha señalado que en el caso de que se estime la exclusión de cinco ex altos cargos que fueron juzgados en el la "pieza política" de los ERE éstos sean citados a declarar como testigos y asistidos por sus letrados.

La vista oral se inicia con polémica puesto que en el banquillo de los acusados se sientan 12 procesados, entre ellos cinco ex altos cargos de la Administración andaluza que fueron excluidos del resto de las piezas tras haber sido enjuiciados en el “procedimiento específico” de los ERE. Se trata del ex consejero de Empleo Antonio Fernández; el ex viceconsejero, Agustín Barberá; los ex directores de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero y Juan Márquez; y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Hay un sexto ex alto cargo, el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera que será juzgado en esta causa porque no se le aplica el principio non bis in ídem, dado que la Audiencia lo exculpó del juicio del “procedimiento específico”, lo que no impide que sea enjuiciado en algunas de las restantes piezas de las ayudas individuales.

El juicio arranca con la exposición de las denominadas cuestiones previas, en las que las defensas de los cinco ex altos cargos reiterarán que deben ser apartados de este juicio. La Sección Tercera de la Audiencia decidió que este asunto se planteara como cuestión previa al inicio de la vista oral, puesto que los autos de exclusión en aplicación del principio non bis in ídem –otro tribunal, la Sección Séptima consideró que los altos cargos juzgados en la pieza política no podían volver a ser enjuiciados en el resto de las piezas– llegaron con posterioridad a que se dictara la apertura de juicio oral. Algunas defensas presentaron un recurso de súplica que no ha sido resuelto por el tribunal.

Lo normal es que, tras las cuestiones previas, el tribunal acabe excluyendo a estos ex altos cargos del proceso, con lo que el juicio continuaría sólo contra siete de los 12 procesados, entre los que sólo habría uno de los responsables que intervinieron en la concesión de la ayuda, el mencionado ex director de Trabajo Daniel Rivera.

48 sesiones de juicio hasta febrero de 2021

La Audiencia ha fijado precisamente hoy, mañana y el próximo lunes las sesiones para la exposición de las cuestiones previas, mientras que el inicio de las declaraciones de los acusados se ha fijado para el próximo 8 de octubre.

En total, se ha señalado un calendario que contempla 48 sesiones de este juicio, que tendrán lugar entre los meses de septiembre y febrero de 2021, a una media de tres sesiones a la semana, y está previsto que la vista oral finalice en febrero, aunque podrían suprimirse o señalarse días adicionales en función del desarrollo del juicio. Las declaraciones de los peritos se han fijado para enero y los informes finales entre los días 2 y 16 de febrero, si bien si al final son excluidos los cinco ex altos cargos el juicio podría acabar mucho antes de estas fechas previstas.