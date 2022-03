La Audiencia enjuiciará en septiembre las ayudas al "chófer de la coca"

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el chófer una condena de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación p or delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que solicita una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

Ya hay fecha p ara el que puede ser el verdadero juicio de los ERE , con permiso del "procedimiento específico" en el que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta , entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha fijado para septiembre de este año el juicio por las ayudas que el fallecido director de Trabajo Javier Guerrero concedió al que fuera su chófer Juan Francisco Trujillo por importe de 1.475.028,01 euros y que, parte de las mismas, se emplearon para la compra de regalos y cocaína .

Trujillo declaró como testigo en el juicio de la pieza política

Juan Francisco Trujillo, que fue chófer del director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero entre 2003 y 2007, declaró como testigo en el juicio del denominado "prodecimiento específico" de los ERE, donde aseguró que el ex alto cargo le comentó que podía dar las ayudas "sin ningún tipo de control".

Trujillo –que durante la instrucción de la macrocausa de los ERE ha reconocido que gastó parte del dinero de las ayudas en cocaína y regalos-, compareció en mayo de 2018 en el juicio a los ex altos cargos en calidad de testigo. El chófer, que tiene estudios de técnico administrativo, relató entonces que el ex director general de Trabajo le dijo que él era quien "disponía dar o no dar" la ayudas sociolaborales y a empresas bajo sospecha, y también admitió que le comentó que podía concederlas "sin ningún tipo de control", aunque no le dijo a quien iban dirigidas.

El conductor explicó que consideraba que tenía una "relación de amistad" con Javier Guerrero y admitió que recogió "regalos" para él, y también precisó que lo llevó a reuniones con el viceconsejero y con el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, así como de la consejería de Hacienda y del IFA.

Guerrero le comentó, según sostuvo Trujillo, que tenía "problemas de pago" con la ayudas, y por eso tenía reuniones con el IFA y con la consejería de Hacienda "para desbloquear el tema", y también contó que una ocasión tuvo otra diferencia con el IFA por "una ayuda abonada sin haber pasado por la Dirección General de Trabajo".

Trujillo añadió que Guerrero le hizo referencia en dos ocasiones a reuniones que había tenido con Gaspar Zarrías, quien al término de una de ellas se encontraba "enfadado", porque "no le habían salido bien las cosas". El conductor también recordó que en una ocasión el director de Trabajo recibió una llamada de Zarrías para que "visitara una empresa de Vilches", dedicada a la industria del azulejo y la cerámica.