La Audiencia fija para noviembre el cuarto juicio a Mellet por la adjudicación de la guardería

La Audiencia de Sevilla ha fijado para los días 18 y 23 de noviembre de este año el cuarto juicio al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, en relación con la adjudicación de la guardería de la lonja, una vista oral que tuvo que suspenderse en septiembre pasado porque uno de los peritos propuestos por las acusaciones se había contagiado de coronavirus. El perito había sido propuesto por la Fiscalía y por la acusación particular que ejerce la propia Mercasevilla, pero no compareció a la vista oral porque presentó un justificante de que está enfermo con Covid-19.

Este es el cuarto juicio al que se enfrenta Fernando Mellet en los once años que han transcurrido desde que saltó el caso Mercasevilla. Este caso es el penúltimo al que se enfrenta, puesto que aún sigue investigado en una pieza de la macrocausa de los ERE, relacionada con las presuntas irregularidades detectadas en las prejubilaciones de trabajadores de la lonja del año 2003, donde fueron detectados dos intrusos –personas que se incluyeron en las pólizas y no habían trabajado en la empresa–, y del ERE de 2007, después de que el juez Vilaplana haya acordado ampliar la investigación de esta pieza de los ERE. Más información Suspenden el cuarto juicio a Mellet porque un perito está enfermo con Covid-19

Mellet, cuarto juicio en once años Mellet se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de prisión y a 19 años de inhabilitación para empleo o cargo público por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El fiscal sostiene que el acusado no informó a los órganos de Mercasevilla de que había firmado un precontrato en febrero de 2004 con la empresa Gestión Mohefa para la explotación de la escuela infantil del mercado mayorista, y la Comisión Ejecutiva decidió en marzo que “no procedía la externalización” de la explotación de la escuela infantil, lo que imposibilitó la ejecución del precontrato. Mohefa demandó a Mercasevilla y la Justicia condenó a la lonja a cumplir dicho acuerdo, por lo que en diciembre de 2015 Mellet pactó con la empresa una indemnización de 150.251 euros, a pesar de que el procedimiento civil “había terminado con una indemnización en torno a los 20.000 euros”. La Fiscalía sostiene que Mellet no dio cuenta “nunca del precontrato celebrado, ni de la indemnización acordada, al consejo de Administración o a la Comisión Ejecutiva, excediéndose de sus funciones y de los límites de disposición monetaria que tenía”, que eran de 60.000 euros. Mellet reconoció en su declaración en la fase de instrucción que firmó un “precontrato” con la empresa Mohefa para la explotación de la guardería y aseguró que la firma del mismo “entraba dentro de sus facultades” como director general de la lonja. Asimismo, declaró que informo de la firma del precontrato a la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla.