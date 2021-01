La Audiencia incluye a siete perjudicados del brote de listeriosis de Magrudis que rechazó la juez

La Audiencia Provincial de Sevilla ha acordado incluir a siete perjudicados por el brote de listeriosis provocado por Magrudis, después de que la instructora, Pilar Ordoñez, rechazara a estos afectados porque entendía que no constaba que "hayan sufrido listeriosis provocada por la cepa objeto de investigación".

La organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular en el caso, presentó un recurso contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla de no tener a la asociación como personada en nombre de estos siete afectados. La Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso, mientras que la acusación que ejerce la Junta de Andalucía se opuso al mismo.

Sin embargo, la Sección Tercera de la Audiencia, en un auto fechado el 23 de diciembre de 2020, ha acordado admitir como perjudicados a estas siete personas, siguiendo el criterio "de admisión de la personación de aquellos afectados respecto de los que se aprecien indicios de relación causal con el consumo de carne mechada de la empresa investigada", dado que, prosigue el tribunal, "no todos los perjudicados por los hechos objeto de esta causa han sido integrados en la lista de afectados de la Junta de Andalucía, por cuanto no se pudo determinar que la listeriosis sufrida procedía de la cepa investigada por distintos motivos (ingesta de antibióticos, tiempo transcurrido desde la enfermedad y la extracción de muestras, no estar indicado el hemocultivo en protocolo previo a la alerta sanitaria)".

En este sentido, los magistrados dicen que deben tenerse en cuenta otros elementos probatorios, incluso la práctica de una prueba pericial para determinar si las afecciones sufridas pueden ser anexadas a la cepa de Magrudis.

La Audiencia ha acordado la admisión de estos siete perjudicados ya que todos ellos fueron diagnosticados de listeriosis o tuvieron síntomas propios de la enfermedad poco después de consumir carne mechada de Magrudis, considerando, además, que se han apreciado indicios suficientes de afectación por la listeriosis. Algunos de ellos tuvieron que recibir tratamiento antibiótico o incluso fueron ingresados en el hospital. La Sala por tanto, ha resuelto estimar el recurso presentado por Facua contra la decisión del Juzgado y ha indicado también que dicha resolución es firme y no procede ningún recurso contra la misma.