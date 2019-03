CSIF critica que se hable de Palmas Altas ante el "absoluto abandono y descuido" a los funcionarios

El sindicato CSIF de Justicia ha denunciado el "absoluto abandono y descuido" hacia el funcionariado, así como al funcionamiento de los órganos judiciales y a una mejor prestación del servicio público de la Justicia.

La portavoz de Justicia del sindicato en Sevilla, Águila Fernández, explicó a este periódico que por si fuera poco "el total desacierto en sus manifestaciones por el máximo representante de los jueces en Andalucía respecto de la labor del funcionariado de Justicia", en alusión a las declaraciones del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en Sevilla "lejos de parecer una provincia tocada de la gracia de la cercanía de los máximos representantes del Servicio Público de Justicia de la Junta de Andalucía, contamos con la desgracia del traspaso de puestos de la Delegación a la Consejería que dejan a la primera sin titular, sin importar que mientras no exista nuevo nombramiento, no se pueden publicar Comisiones de Servicio, no se pueden nombrar interinos ni nada que conlleve la firma del Secretario/a General Provincial o del Jefe de Servicio de Personal".

Desde CSIF aseguran que les importa "bien poco el debate sobre el posible traslado de las dependencias judiciales a Palmas Altas si en tanto en cuanto, existen funcionarios trabajando sentados en una silla que está rota desde hace más de dos meses, porque no hay titular de infraestructuras que apruebe la compra, y qué decir de aquellos que por su patología necesitan sillas especiales".

Mientras tanto, "a quien le ha importado o importa que tengamos edificios judiciales señalados como no acordes por la Inspección de Trabajo, repartidos por toda la provincia; que los Juzgados de lo Social estén señalando para el año 2023; que haya casi 20.000 reclamaciones de cláusulas suelo o que los Juzgados de lo Penal estén muriendo por inanición desde hace más de diez años", se pregunta la responsable del sindicato.

CSIF añade que "por si acaso fuera verdad lo del traslado a Palmas Altas, esperemos que con sillas para todos, la propiedad de Noga ha subido exponencialmente el precio de los alquileres de los garajes". Desde el sindicato confían en que el "resto de servidores públicos estén tan dispuestos a remangarse por esta Administración como los funcionarios de a pie de los juzgados, tribunales y delegaciones".