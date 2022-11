El informe de la Cámara de Cuentas sobre Invercaria señalaba el préstamo a FIVA como "de muy dudoso cobro"

A pesar de que la defensa de Tomás Pérez-Sauquillo recusó a la actual viceconsejera de Economía y presidenta de Idea, Amelia Martínez Sánchez como perito en el juicio por las ayudas de más de un millón de euros que Invercaria dio a FiVA, el tribunal ha permitido que declare como "testigo muy cualificado" a que las partes solo podían interrogar acerca del informe sobre Invercaria que dirigió como funcionaria de la Cámara de Cuentas.

La actual viceconsejera de Economía declaró ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia que juzga esta pieza de Invercaria que se analizó el proyecto de Fiva (Feria Internacional Virtual de Andalucía) porque estaba entre los que recibieron más inversión por parte de Invercaria y ya por entonces "existían dudas del cobro de estos préstamos, eran de cobro muy dudoso".

A preguntas del fiscal, Martínez Sánchez insistió en que no existía procedimiento que regulara si las ayudas a empresas eran en forma de préstamos participativos o de inversión de capital ni a qué empresas se les daba. Asimismo, explicó que desde Invercaria le informaron que la web de FIVA estaba inactiva desde 2009 y que las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por parte de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía fueron en 2007. Es más, señaló que en el informe de la Cámara de Cuentas aparece que el valor patrimonial de la sociedad en diciembre de 2009 era de cero euros.

Las defensas, por su parte, además de mostrar su protesta por la admisión de la declaración como perito de la viceconsejera y no descartar un posible recurso ante el Supremo, recordaron a Amelia Martínez que el objeto del informe era la fiscalización de regularidad y cumplimiento de toda la legislación aplicable a fondos públicos.

Asimismo, respecto a la orden de incentivos, el informe señala "como opinión" de Martínez que no se cumple en Invercaria, a pesar de que tanto desde la mercantil como de Idea se les explicó que no tenían que atender a este mecanismo y que la misma asesoría jurídica de la agencia les indicó que no era aplicable. Del mismo modo, a preguntas de las defensas reconoció que no se recogió en el informe de la Cámara de Cuentas ninguna irregularidad contable.

La viceconsejera afirmó "no tener ningún interés personal como presidenta de Idea ni directa ni indirectamente en el pleito".