Condenada a 800 euros de multa por vejar a su encargada en Facebook

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a una empleada de una perfumería a pagar 800 euros por escribir en Facebook comentarios vejatorios contra la encargada del establecimiento. La Sección Segunda ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6, que entendió que hubo una intromisión ilegítima en el honor de la demandante porque las expresiones vejatorias iban "en descrédito de la persona a la que se refiere, que atentan injustificadamente contra su reputación personal y profesional".

No todo vale en Facebook. Hay numerosas sentencias en las que se recuerda que la educación en las redes sociales también es imprescindible y que los insultos y las amenazas no son bienvenidos en las redes sociales. Es cierto que uno de los deportes nacional es quejarse de los jefes. Hasta ahora, estos comentarios de dudoso gusto no pasaban de la barra del bar o de una sobremesa en casa. El problema es cuando el empleado se desahoga de manera poco conveniente en redes sociales.

La Sala ha condenado a la empleada, además de con el pago de los 800 euros, a publicar la sentencia condenatoria en su perfil de Facebook.