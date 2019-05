El Dioni de Almensilla queda libre tras pagar 40.000 euros de fianza

La juez ha dictado un auto en el que acuerda la libertad del acusado, tras haber abonado 40.000 euros, una cantidad sensiblemente inferior a los 300.000 euros en que fijó la fianza en marzo pasado.

En aquel auto, la juez Miriam López consideraba que en la actualidad "persisten los presupuestos" que llevaron a adoptar la medida de prisión en agosto de 2016, por cuanto existen "suficientes indicios de la comisión" por parte de Julio Mateos de un delito continuado de apropiación indebida, pues consta que "cobró individualmente y a través de Asema más de un millón de euros, mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, cantidad que incorporó a su patrimonio, sin que dichas cantidades estén justificadas ni respondan a una verdadera prestación de servicios de la misma".

La instructora entiende que si bien a la vista de las actuaciones "resulta procedente en principio mantener la situación de prisión provisional, ésta no debe tener el carácter incondicional establecido desde su inicio", y así señala que aunque el riesgo de fuga, tras haberse tenido que dictar una orden de detención internacional, sigue "estando latente se considera que puede atenuarse con otras medidas menos gravosas para la libertad, no habiéndose cuestionado durante la instrucción de la causa el arraigo del mismo y su carencia de antecedentes penales".

Y tampoco apreciaba riesgo de reiteración delictiva ni de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes, dado que la instrucción ya ha finalizado.

La juez no sabe si tiene dinero en República Dominicana

La juez justifica la cuantía incial de la fianza de 300.000 euros, ahora rebajada, porque considera que era "razonable y moderada, atendiendo a las circunstancias favorables y los factores desfavorables de la gravedad de los hechos supuestamente perpetrados", junto al hecho de que "no ha contribuido a esclarecer el destino del dinero y no consta si conserva o no parte del importe presuntamente apropiado en República Dominicana, país al que huyó y el cual no ha atendido la comisión rogatoria formulada por este juzgado".

La defensa de Julio Mateos Palacios pidió hace unos meses de nuevo la puesta en libertad provisional del ex tesorero de la junta de compensación, con la imposición de comparecencias a diario en el juzgado o incluso la colocación de una pulsera telemática.

La Fiscalía de Sevilla presentó, por su parte, un escrito en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río, que investiga el caso, en el que apoyaba la petición de la defensa de Julio Mateos Palacios, siempre y cuando se le impusiera una fianza de 300.000 euros, algo que en principio podría resultarle complicado reunir al acusado puesto que tiene todos los bienes embargados.

Hasta ahora, Julio Mateos sólo ha declarado en una ocasión ante la juez y para acusar a otro de los miembros de la junta de compensación, pero no ha explicado dónde está el dinero del que se apoderó o qué hizo con él.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Coria del Río procesó en febrero pasado a Julio Mateos Palacios, y a otras 12 personas, en su mayoría miembros de la junta de compensación del sector F, por delitos de apropiación indebida, delito societario y de administración desleal, en relación con el desfalco de varios millones de euros que se atribuye a Julio Mateos durante el tiempo que fue tesorero de esta entidad y que le llevó a fugarse durante más de un año a la República Dominicana, donde fue capturado.

La juez Miriam López Moreno dictó un auto, en el que puso fin a la instrucción y transformó las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se sigue contra 13 personas. La instructora considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de apropiación indebida que atribuye presuntamente al ex tesorero de la junta de compensación Julio Mateos Palacios, al ex presidente Ismael Antonio P. F., al apoderado de un bufete Juan Carlos N. H. y a Manuel L. S., gerente de una empresa proveedora de la junta de compensación.