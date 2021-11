Fernando Mellet, condenado a dos años de cárcel por la adjudicación de la guardería de Mercasevilla

El cuarto juicio al que se ha enfrentado Fernando Mellet en los últimos once años ha terminado con un acuerdo entre las partes en el que el ex director general de Mercasevilla ha aceptado la pena de dos años de cárcel, seis años de inhabilitación, y el abono de una indemnización de 150.200 euros, de los que ya ha pagado 6.000 por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Durante la vista, Fernando Mellet ha pedido perdón por lo sucedido tanto al tribunal como a Mercasevilla y ha asegurado que hará "el máximo esfuerzo posible para afrontar el pago de la indemnización". Además afirmó ser "consciente del error cometido" y explicó al tribunal que ha vendido su casa "para hacer frente a otros pagos".

Según la Fiscalía, que solicitaba una pena de cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación, el ex director general de la lonja, Fernando Mellet, no nformó a los órganos de Mercasevilla de que había firmado un precontrato en febrero de 2004 con la empresa Gestión Mohefa para la explotación de la escuela infantil del mercado mayorista, y la Comisión Ejecutiva decidió en marzo que "no procedía la externalización" de la explotación de la escuela infantil, lo que imposibilitó la ejecución del precontrato.

Ante esta situación, Mohefa demandó a Mercasevilla y la Justicia condenó a la lonja a cumplir el acuerdo, por lo que en diciembre de 2015 Mellet pactó con la empresa una indemnización de 150.251 euros, a pesar de que el procedimiento civil "había terminado con una indemnización en torno a los 20.000 euros".

Para la rebaja de la condena, la Fiscalía ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño, puesto que Mellet ha abonado 6.000 euros y la de dilaciones indebidas.