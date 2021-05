La Fiscalía pide 8 meses de cárcel al Cuco y a su madre por mentir en el juicio de Marta del Castillo

Para el juez, también ha quedado acreditado que “ no es cierto que sobre las 23:30 horas del referido día se encontraran en las inmediaciones de su domicilio” el Cuco y su padre “cuando éste iba a tirar la basura, y de otra parte”, que los padres ese mismo día estuvieron fuera de su casa, más en concreto en el bar La Portada, “hasta las 4:30 horas o 5:00 horas del día 25 de enero de 2009”, concluye el juez.

El Ministerio Público considera que los hechos que se atribuyen al Cuco y a su madre constituyen un delito de falso testimonio, en el que no aprecia ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad, y por el que solicita a cada uno ocho meses de cárcel y una multa de cinco meses a una cuota diaria de diez euros -en total, 1.500 euros- . La Fiscalía pide la aplicación en ambos casos del artículo 53 del Código Penal, que establece que en caso de impago los acusados que hayan sido condenados deben responder con un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de la multa no satisfechas.

Por su parte, la madre del Cuco declaró ante el mismo tribunal el 16 de noviembre de 2011, manifestando a la Sala, "sabiendo que no era verdad, que salió" con su marido a "tomar unas copas sobre las 23:30 horas al bar La Portada, regresando a su domicilio sobre la 01:30 o 2:00 horas de la madrugada ya del 25 de enero, encontrando dormido en su habitación a su hijo Javier, cuando la realidad era que estuvieron en el citado establecimiento hasta las 04:30 horas y no encontraron a su hijo en casa cuando llegaron".

De esta forma, el Ministerio Público relata que el 25 de octubre de 2011 el Cuco declaró ante el tribunal que enjuiciaba a Miguel Carcaño y a los otros adultos que durante la tarde-noche del 24 de enero de 2009 "no había estado en el domicilio" de la Calle León XIII, donde se produjo el asesinato de la joven, sino que estuvo con varios amigos "en franjas horarias distintas a las reales, marchándose a su domicilio sobre las 23:30 horas, donde se encontró" con su padre que había salido a tirar la basura , para a continuación "subir hasta su casa y no salir más". Sin embargo, prosigue la Fiscalía, "la verdad era muy diferente conforme ha quedado acreditado" en las sentencias del juzgado de Menores y de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

La denuncia de los padres motivó esta investigación

Los padres de Marta denunciaron que la sentencia de la Audiencia de Sevilla -en la que el único condenado fue Miguel Carcaño- ordenó que se dedujera testimonio contra el Cuco, para que se investigara si el joven había incurrido en un delito contra la Administración de Justicia, por falso testimonio en su declaración en la vista oral.

La sentencia recogía que durante el juicio el Cuco "no sólo negó haber estado en el domicilio de León XIII" -donde se cometió el asesinato- en la tarde noche del 24 de enero de 2009, sino que "también fue mendaz en decir que estuvo esa tarde noche con amigos en franjas horarias que éstos han negado", de ahí que los magistrados dedujeran testimonio para que se investigase ese posible delito de falso testimonio.

La denuncia también se dirigía contra los padres del Cuco, después de que éstos reconocieran en un programa de televisión que habían "mentido" en el juicio" para "darle una coartada" a su hijo, hechos que podrían acreditarse presuntamente ahora con las grabaciones que a su vez realizó el supuesto infiltrado, Pablo B. R.

Los padres del Cuco dijeron que a la una y media de la madrugada del 25 de enero al llegar a su casa comprobaron que el entonces menor estaba allí, aunque en realidad a esa hora se hallaban en el bar La Portada. Por eso se citó al camarero de este negocio y al supuesto infiltrado, quien también fue condenado junto a los padres del Cuco a pagar 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.

En junio de 2016, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta, ratificaron ante el juez la denuncia contra la familia del Cuco. Del Castillo aseguró entonces que los padres del Cuco "no llegaron a su casa a la hora que dijeron, no vieron a ese niño en la cama como dijeron, no le dio el besito de buenas noches, y hay una serie de irregularidades", al tiempo que recordó que mentir en un juicio por asesinato "es algo muy grave".

El padre de Marta añadió que el Cuco era ya mayor de edad cuando declaró en el juicio por el asesinato de su hija y, por tanto, "sabía a lo que se exponía".

El Cuco fue condenado en su día por el juzgado de Menores por un delito de encubrimiento a tres años de internamiento en régimen cerrado, en una sentencia que lo absolvió de dos delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y de profanación de cadáveres que también se le imputaban. El fallo fue confirmado por la Audiencia de Sevilla.