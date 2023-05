La Fiscalía Anticorrupción pide que la forense se pronuncie sobre si la enfermedad de Griñán es "muy grave"

El informe de la forense era ciertamente confuso , puesto que no responde de una forma clara y contundente a la petición que le hizo la Audiencia de Sevilla para que contestara a si el tratamiento que tiene actualmente Griñán "es compatible con el ingreso en prisión", todo ello a efectos de resolver sobre la suspensión de la ejecución de la pena a tenor del artículo 80.4 del Código Penal que fue solicitada por la defensa del ex presidente.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla que requiera de nuevo a la forense del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla para que se pronuncie sobre si el cáncer de próstata que padece el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, puede considerarse como "muy grave" , todo ello a los efectos de poder aplicarle o no la suspensión prevista en el Código Penal, y en este sentido recuerdan que la forense no ha respondido a la cuestión que se le planteó respecto a si el ex presidente puede continuar en prisión el tratamiento que se le ha prescrito, que consiste actualmente en fármacos y rehabilitación.

Siete ex altos cargo cumplen su condena ya en prisión

Griñán, que en junio cumplirá 77 años, es el único ex alto cargo condenado por la malversación de 680 millones de los ERE que no ha pisado la cárcel, con la excepción del ex director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, a quien la Audiencia de Sevilla suspendió su entrada en prisión después de que el Tribunal Supremo redujera su condena a tres años.

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también padece cáncer, fue el último de los siete ex altos cargos en entrar en prisión para cumplir su condena por el caso de los ERE. En diciembre de 2022 entró en la cárcel la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y en enero de este año lo hicieron los ex consejeros Antonio Fernández García, José Antonio Viera, y Francisco Vallejo, así como el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director general de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El nuevo informe entregado en la Audiencia se produce después de que la semana pasada la forense volviera a examinar a José Antonio Griñán en la consulta del IML, en los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla.

En enero pasado y una vez que se le diagnosticó el cáncer de próstata, la forense del IML ya aconsejó que Griñán no entrara en prisión y eso llevó al tribunal, una vez conocida la opinión de la Fiscalía y de la acusación popular, a aplazar la entrada en el centro penitenciario de Griñán. La forense recomendó entonces que no entrara en prisión hasta que se "confirme la remisión, en su caso, de su patología oncológica".

El dictamen advertía entonces de que aún se desconoce "cuál será la evolución" del cáncer de próstata detectado en diciembre pasado a Griñán y, en este sentido, subrayaba que los posibles efectos secundarios y las frecuentes revisiones son "poco compatibles" con la vida en prisión.