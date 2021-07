La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la Audiencia que no reabra la causa contra Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, en relación la última línea de investigación abierta en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. El Ministerio Público ha impugnado el recurso de apelación que presentó la acusación particular que ejerce la familia de la joven asesinada el 24 de enero de 2009 y en el que piden la reapertura de la investigación.

El Ministerio Público ha impugnado el recurso de la familia y ha pedido al tribunal que confirme la decisión del juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, quien en mayo pasado ratificó su decisión de archivar la última línea de investigación abierta en febrero de 2020, al recordar que sobre estos hechos "ya existe una sentencia", de un lado, por lo que se trata de "cosa juzgada", y también porque a su juicio "no hay elementos suficientes para pretender una reapertura" de la causa contra el hermano, Javier Delgado, de otro.

La Fiscalía comparte los argumentos expuestos por el instructor en los dos autos en los que archivó esta investigación y también ha recordado los propios informes elaborados por el Ministerio Público en los que ya advertía de que no había elementos suficientes para continuar con la investigación, según han precisado a este periódico fuentes del caso.

Desde que el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional elaboró un exhaustivo atestado en el que pedía al juez que continuara con la investigación. El informe que el Grupo de Homicidios presentó en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla y al que tuvo acceso este periódico, confirmó los nuevos hechos aportados al juzgado por la familia de Marta del Castillo y en los que Javier Delgado vuelve a estar en el punto de mira de lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 2009 en el piso de la calle León XIII, cuya hipoteca cobra especial protagonismo en esta nueva línea investigadora.

Detrás de esta última línea de investigación está una hipoteca que se pide con documentos falsos para pagar un crédito que Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, había solicitado a un prestamista. La Policía es consciente de que la credibilidad de Miguel Carcaño, después de siete versiones distintas del asesinato de Marta, pero coincide con la familia en que ahora puede estar diciendo la verdad, al menos en parte de lo que asegura.

Los investigadores de Homicidios solicitaron al juez, por ser “de interés”, que se tomara declaración de nuevo a Javier Delgado y a su ex mujer, Rosa, con la finalidad de “recabar el máximo de datos sobre la petición del préstamo” que el hermano de Carcaño hizo a un prestamista particular y la documentación que se empleó para conceder la hipoteca a Carcaño sobre el piso donde fue asesinada Marta. Sin embargo, el juez archivó la causa, con el informe favorable de la Fiscalía.

El archivo impidió conocer la opinión de la Policía, que prefirió guardarse su opinión para un momento posterior a esas declaraciones. La Policía se lo explicó de la siguiente manera al juez. “Si Su Señoría tiene a bien que se practiquen dichas declaraciones, una vez tomadas las mismas, se pondrán en consideración con el resto de actuaciones llevadas a cabo por este Grupo, poniendo a su disposición las conclusiones alcanzadas mediante escrito ampliatorio al presente”, anunciaba la jefa del Grupo de Homicidios.

La abogada de la familia de Marta, Inmaculada Torres, pidió recientemente la reapertura de la causa contra el hermano y que se practiquen una serie de pruebas, entre ellas el análisis del tensiómetro con el que Carcaño supuestamente comprobó que la joven había fallecido, así como que ambos hermanos vuelvan a declarar y haya un careo entre ambos, todo ello con la finalidad de hallar “la verdad material” de lo que ocurrió en el piso de León XIII y de esta forma se pueda encontrar el cuerpo de Marta y “dar a sus padres, hermanas, abuelos, tíos y el resto de la familia y amigos el descanso y la paz que merecen todas las personas”.

Esto es lo que ha solicitado la letrada en el recurso de apelación que ha presentado ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla para que se reabra la causa contra el hermano de Carcaño por la última línea de investigación relacionada con la presentación de documentos falsos para obtener un crédito hipotecario cuyo impago pudo desembocar en la discusión en la que, según el testimonio de Carcaño, su hermano acabó con la vida de Marta golpeándola con la culata de una pistola.

La acusación particular impugna expresamente que los hechos investigados sean “cosa juzgada”, como sostienen el juez de Instrucción número 4 de Sevilla y la Fiscalía, porque, según explica, no se “intenta mutar lo establecido en una sentencia, ni revisar una instrucción, sino encontrar la verdad material y para ello es necesario llevar a cabo una investigación de los nuevos y distintos hechos que, no sólo han sido afirmados por Miguel Carcaño, sino acreditados documentalmente y corroborados por una investigación policial y, estos hechos incluyen, por supuesto, desde la agresión y muerte a Marta hasta su posterior desaparición, pues constituyen un todo que hay que investigar en su conjunto, hechos anteriores y hechos posteriores”.