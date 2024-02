El penalista Francisco Baena Bocanegra ejercerá la acusación en representación de María del Monte e Inmaculada Casal

El penalista Francisco Baena Bocanegra se hará cargo de la acusación particular, en representación de la cantante María del Monte y la periodista Inmaculada Casal, que sufrieron un violento robo en la madrugada del 25 de agosto de 2023 en su vivienda de Gines y que se ha saldado con la detención de ocho miembros de la banda, entre ellos Antonio Tejado, sobrino de la artista que está considerado como el "autor intelectual" del asalto, la persona que facilitó el acceso de los ladrones al domicilio de la pareja.

Fuentes del caso han confirmado a este periódico que María del Monte e Inmaculada Casal han confiado en el prestigioso penalista para que ejerza la acusación particular en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que el pasado lunes envió a prisión a Antonio Tejado y a otros cinco detenidos y dejó en libertad a otros dos que se encargaban de receptar la mercancía robada.

María del Monte e Inmaculada Casal "no sospechan de nadie ni acusan a nadie, para eso están los jueces", pero han decidido personarse como acusación particular en el caso para que se esclarezcan los hechos y "se haga Justicia", puesto que el daño moral que han sufrido por el asalto a su vivienda no lo va a resarcir nadie, han añadido las mismas fuentes.

La propia María del Monte mostró el pasado domingo su confianza en la Justicia tras conocer la detención de su sobrino. "Nosotras hace cinco meses pasamos el peor día de nuestras vidas y en estos momentos estamos confiando plenamente en la Justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia", dijo María del Monte a las puertas de su domicilio en Gines.

Por su parte, la periodista Inmaculada Casal aseguró, al inicio de su programa Andalucía de Tarde en Canal Sur TV, llevan "viviendo con este susto dentro del cuerpo cinco meses y medio. Hemos pasado por una experiencia horrorosa, de las peores de mi vida, porque nuestra vida estuvo en peligro", ha aseverado la periodista, que ha reiterado como María del Monte que hay que "confiar en la Justicia de este país, tenemos una Justicia con muchas garantías" y hay que respetar "la presunción de inocencia".

La banda de Antonio Tejado, que en agosto de 2023 asaltó la vivienda de su tía, María del Monte, y de su pareja, la periodista Inmaculada Casal, se apoderó de joyas y relojes por un valor aproximado de un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros enseres y efectos que había en la caja fuerte de su domicilio de Gines (Sevilla). Así consta en las investigaciones aportadas por la Guardia Civil al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que el pasado lunes acordó el ingreso en prisión de seis de los ocho detenidos por este asalto, entre ellos el sobrino de la popular cantante.

En el auto que envía a prisión a Antonio Tejado, al que tuvo acceso este periódico, el juez relata con detalle los hechos que se imputan a esta banda en relación con el robo en la vivienda. El magistrado Juan Gutiérrez Casillas recoge que los hechos tuvieron lugar sobre las 04:40 horas de la madrugada del viernes 25 de agosto de 2023, cuando cinco de los investigados, entre ellos un boxeador ruso, acudieron a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal en la localidad de Gines. Iban encapuchados, con guantes y ropas oscuras, y saltaron la valla perimetral y la puerta de acceso de la finca por su parte trasera para, posteriormente, abrir la puerta principal de la vivienda usando la fuerza.

Es aquí donde el juez sitúa a Antonio Tejado como "autor intelectual" del asalto, ya que, según asegura, el sobrino de María del Monte, que estaba "igualmente concertado con el resto de los involucrados", les facilitó la posibilidad de entrar en el inmueble por la puerta trasera "sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo que fácilmente se pudiera entrar en el interior".

En la vivienda se hallaban en ese momento la pareja y otras tres personas -dos de ellas familiares directos de la pareja y una quinta persona, una empleada-, que fueron maniatadas y retenidas contra su voluntad, "golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte". Todo ello hasta que María del Monte accedió a abrir la caja fuerte de la que los asaltantes se apoderaron de joyas y relojes "por un valor inicial aproximado de un millón de euros y 14.500 euros en efectivo".

El juez insiste en el papel de Antonio Tejado, quien "comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte en orden a sustraer sus efectos y dinero en efectivo, y constituyéndose como autor intelectual también del hecho, les describía las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio".

"Una situación de gran peligro" para las cinco víctimas

Las cinco personas que se hallaban en la vivienda, prosigue el magistrado, sufrieron "el atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores, generando una situación de gran peligro para la integridad de las víctimas y una gran ansiedad y fundado temor en las mismas".

Los seis detenidos que han ido a prisión conformaban una "auténtica red organizada" en la que utilizaron vehículos, diversos locales en Sevilla y Brenes, y teléfonos móviles, concertándose para que "en el día y hora que estimaron apropiado, introduciéndose en el interior de la vivienda y con empleo de instrumento peligroso y gran violencia obtener el rendimiento de la sustracción en orden a lograr un claro ilegítimo e ilícito beneficio". La banda contactó con los otros dos detenidos que están imputados por un delito de receptación y que colocaban los efectos robados bajo "un precio rentable para los autores en una actividad receptadora con la que colocar los bienes en el mercado negro".

El juez concluye que los seis arrestados que formaban una "red organizada con una estructura jerarquizada encaminada a la perpetración de robos violentos en casas habitadas a fin de obtener un cuantioso botín de alta valoración patrimonial, en orden a obtener ilícito beneficio".

El instructor insiste en que el asalto en la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal revela "una gran peligrosidad, el empleo de una violencia extrema para las víctimas, la utilización de medios peligrosos para lograr sus fines y un desprecio notorio de cualquier derecho de las víctimas en orden a lograr la consecución de sus fines".