Antonio Tejado cayó junto a un conocido boxeador ruso y a un experto atracador

La Guardia Civil detuvo el viernes a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por su presunta participación en el robo en casa de su tía. Junto a él fueron arrestadas otras siete personas como supuestos miembros de la banda que perpetró el asalto a la vivienda de la popular cantante, ocurrido la madrugada del 24 de agosto de 2023 en Gines. Los asaltantes, que iban encapuchados, irrumpieron en la casa cuando estaban dentro María del Monte y su esposa, la periodista Inmaculada Casal. Entre ellos había un boxeador de origen ruso que fue campeón de España y un conocido atracador de Torreblanca.

Seis meses después del asalto, tras una compleja investigación en la que se han llevado a cabo escuchas telefónicas, la Guardia Civil ha arrestado a los presuntos autores del robo, entre los que se encuentra el sobrino de la artista. Tejado es una persona conocida porque ha colaborado en diferentes etapas con los medios de comunicación y ha sido habitual en los programas del corazón. En 2019 confesó públicamente problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Los investigadores del instituto armado registraron su vivienda en el centro de Sevilla y un local que utiliza como garaje y almacén.

Además de Tejado, en la operación ha sido detenido un boxeador profesional de origen ruso afincado en Sevilla, muy conocido en los ambientes pugilísticos y que fue campeón de España en 2016. En los últimos años se le ha relacionado con algunos hechos delictivos del tipo de cobro de deudas y coacciones empresarios, entre otros asuntos. Además de su casa en Sevilla Este, la Guardia Civil registró también el gimnasio de su familia en la Macarena. En un vídeo que puede verse en Youtube, que fue publicado hace un mes, aparece Tejado entrenando en este gimnasio con este boxeador.

El gimnasio en cuestión es un establecimiento muy conocido en el mundo del boxeo. La familia que lo regenta lleva más de 15 años en Sevilla. El padre del boxeador detenido destacaba hace poco más de un año, en una entrevista en este periódico, que sus hijos le habían ayudado a montar el gimnasio y que pretendía que Sevilla acogiera el Mundial de boxeo con la ayuda de ellos. El detenido llevaba entonces nueve combates con seis KO.

Entre los arrestados figura también un conocido delincuente de Torreblanca, relacionado con numerosos atracos en el pasado. A finales de mayo de 2023, la Policía Nacional lo detuvo como presunto líder de una organización criminal asentada en este barrio, que se dedicaba a robos con fuerza y con violencia en domicilios en distintos puntos de Sevilla y provincia. La banda estaba compuesta por una decena de personas, a las que se les imputa al menos 16 delitos.

En aquella intervención, la Policía recuperó numerosas joyas de oro, entre ellas una cadena de fabricación única. También se intervinieron más de 15.000 euros, electrodomésticos pequeños, relojes, armas largas propiedad de cazadores y también un arma corta, que fue sustraída a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al que le robaron en su casa. En los registros también se encontraron cocaína y plantas de marihuana, con un sofisticado sistema de producción.

Años atrás, este mismo delincuente había estado implicado en otros robos con violencia a joyeros y representantes de joyería. En el año 2009 fue detenido por un asalto al chalé de un joyero en Alcalá de Guadaíra, de donde los autores del robo sustrajeron una caja fuerte llena de oro. También se le investigó por atracos con armas blancas a repartidores en su barrio.

En la operación por el robo en casa de María del Monte hubo en total 11 registros, algunos de ellos en los barrios del Polígono Norte y las Tres Mil Viviendas. Algunos de los delincuentes implicados presuntamente en este robo son originarios del asentamiento chabolista del Vacie, aunque ahora residan fuera de él. Casi todos los detenidos tienen numerosos antecedentes por distintos delitos. También se practicaron otras dos inspecciones en Guillena y Brenes. A todos ellos se les imputan en principio los delitos de robo con violencia en casa habitada y uso de armas, detención ilegal, lesiones y receptación. Está previsto que los detenidos pasen este lunes a disposición del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga los hechos.

"Si te dijera que me he recuperado, te estaría mintiendo a ti, pero, sobre todo, a mí. Estamos mejor, pero tenemos días. No duermo bien, pero lo haré", dijo María del Monte, entre lágrimas, en una entrevista en TVE dos meses después del robo. "Las cosas son cosas, pero cuando las ha utilizado alguien… y ya no le puedes poner una nueva para volverla a tener usada, duele", explicaba la cantante en referencia a que le habían sustraído objetos a los que tenía mucho cariño. "Duelen los recuerdos, no te hablo de cosas de más valor o de menos, estoy hablando de recuerdos de una vida. Bien es verdad que los guardo como vividos y los guardo como experiencia", añadía entonces. Desconocía entonces que su sobrino, hijo de su hermano, podía estar implicado en el robo de su casa.