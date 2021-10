Francisco Vallejo: "Nunca di indicaciones a Pérez-Saquillo ni sobre Fumapa ni acerca de otra empresa"

Francisco Vallejo, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa desde 2004 a 2009, ha declarado ante el tribunal que juzga las ayudas de Invercaria a la empresa Fumapa, que "en ningún momento ha dado indicaciones a Pérez-Sauquillo sobre esta ni ninguna otra empresa". Vallejo, afirmó que el entonces presidente de Invercaria le solicitó información "de manera informal" sobre la empresa de La Carolina puesto que él había sido alcalde de ese municipio de Jaén. A preguntas del fiscal, explicó que sólo le comentó que cuando él era alcalde Fumapa tenia una buena fama empresarial. Asimismo, el ex consejero de Innovación recordó que con la caída de Santana Motor, esa zona de Jaén sufrió una tremenda crisis, "creándose un desierto industrial".

Durante este sesión de la vista oral declaró el jefe del grupo de blanqueo de capitales que recogió y analizó el material de Fuamapa, que señaló que los documentos recogidos fueron "muy pocos". Destacó que la situación de Fumapa cuando solicitó el préstamo era "aparentemente viable, aunque tenía unas cifras extrañas que nos hizo sospechar y pedir las cuentas con el registro mercantil y vimos que en 2008 tenían una gran insolvencia, tanto que podrían provocar un concurso". Algo que llegó más tarde y fue calificado como concurso culpable.

De hecho, según el agente, nada más recibir el préstamo, Fumapa utilizó 150.000 euros para pagar a proveedores y los otros 150.000 fueron ingresados en la cuenta de Fumafra. Es más, al contabilizar la ayuda de Invercaria como subvención en lugar de cómo préstamo, cuando la empresa jienense se declaró en concurso de acreedores, la sociedad no fue avisada para optar al pago de la deuda. Algo que, como reconoció el administrador concursal a preguntas de una de las defensas, habría sido indiferente, puesto que tras la venta de los activos de la empresa, "no se llegó a pagar las diferentes deudas, por lo que se hubiera presentado o no, Invercaria no habría cobrado".

Por otro lado, el presidente de Invercaria en 2012, Francisco Álvaro, comentó sobre la necesidad de aplicar la orden de incentivos a las ayudas de la sociedad de capital riesgo, que sólo era necesaria aplicarla cuando las ayudas provenían de fondos europeos, "pero en 2008, cuando se concedió el préstamo a Fumapa, no existían estos fondos de la UE". Como otros testigos, en anteriores ocasiones, explicó que el Plan Director era un "borrador" .