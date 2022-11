La Guardia Civil dice que "no hay ninguna evidencia" de que el PSOE e IU recibieran las mordidas

Un agente de la Guardia Civil ha asegurado este lunes en su declaración en el juicio que se sigue por las mordidas de Fitonovo que "no hay ninguna evidencia" de que el PSOE e IU recibieran 30.000 y 155.000 euros de la empresa, dado que no se realizó ninguna comprobación más allá de las declaraciones efectuadas por los directivos de la empresa contratista que sostenían que se les había solicitado ese dinero para ambas formaciones políticas.

Así lo ha dicho en su declaración en la Audiencia Nacional un agente que realizó el denominado "informe transversal relativo a las evidencias que confirman la veracidad de las comisiones a funcionarios registradas en la contabilidad B de la empresa Fitonovo", en el que se analiza el sistema empleado por la empresa para el pago de los sobornos.

En la causa están personados como partícipes a título lucrativo el PSOE e IU, cuyos letrados han preguntado al testigo expresamente sobre si se hizo alguna comprobación respecto a que los 30.000 euros que había solicitado para el PSOE el ex director del área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño habían llegado a esta formación política. "No hay ninguna evidencia", ha respondido el agente, que ha señalado que eso es lo que habían declarado los dueños de Fitonovo. Así, el agente ha añadido que el dueño de Fitonovo aseguró que le pidieron esa cantidad para el partido socialista -inicialmente le pidieron 60.000 euros, que luego se rebajaron a 30.000-, aunque él "dudaba" y crecía que en realidad era para el funcionario que lo solicitaba.

En cuanto a los 155.00 euros que fueron abonados a otro de los acusados que han reconocido los hechos, Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex militante de IU, el agente de la Guardia Civil ha señalado igualmente qu Eno hay constancia de que el dinero llegara a esta formación. "La única evidencia son las declaraciones de los directivos de Fitonovo, que lo expresaban así, como una petición de alguien de IU", ha indicado.

Otro agente que ha declarado este lunes ha confirmado que el directivo de Fitonovo reconoció que efectuó dos pagos a IU, uno de ellos de 70.000 euros entregado en una "caja de zapatos" con fecha 2 de abril de 2010 y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011. Esa información fue "corroborada" en la contabilidad B de la empresa, donde se hallaron sendos pagos a "A. Miguel (Bigote)", identificado como Antonio Miguel Carmona, quien "lucía un bigote bastante llamativo", según dijo uno de los guardias.

En cuanto a cómo llegaron a Torrijos y José Manuel García, este segundo funcionario ha explicado que uno de los pinchazos telefónicos de diciembre de 2013 se grabó una conversación entre el dueño de Fitonovo y el responsable de la Caja B, José Antonio González Baró y Angel Manuel Macedo Gajete, en la que el primero le pregunta "quienes eran los responsables" de los campos de fútbol, y el segundo le responde que eran "Torrijos, por supuesto" y José Manuel García, que era el concejal delegado de Juventud y Deportes, y "un par de técnicos".

Dos de los acusados admitieron los pagos

No obstante, al inicio de este juicio tanto el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo como el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño alcanzaron un pacto con la Fiscalía para reducir su condena, en el que reconocen que Fitonovo pagó comisiones al PSOE, y al mismo acuerdo llegó el ex militante de IU Antonio Miguel Carmona con respecto a los pagos a IU.

El testigo también ha asegurado que en la contabilidad B de Fitonovo no hallaron ningún asiento ni recibo de pago alguno efectuado al ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos o al ex concejal de IU José Manuel García, quienes mantienen su inocencia respecto a las acusaciones de la Fiscalía.

El funcionario de la Guardia Civil ha dicho con respecto a Torrijos que lo único que existe son las declaraciones del hijo del dueño de Fitonovo, José Antonio González Baró, en las que hace referencia a que se pidió el dinero para el partido, como compensación por la adjudicación de la instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol, pero según el testigo ni había ninguna referencia a Torrijos en la Caja B de la que se pagaban las mordidas ni tampoco aparece el ex primer teniente de alcalde como destinatario de los correos electrónicos relacionados con los sobornos.

El abogado José María Núñez, que representa al ex concejal José Manuel García, ha preguntado al agente por qué no se investigó la obra que Fitonovo realizó para la instalación de un parque infantil en el cuartel de la Guardia Civil de Montequinto a pesar de que en la exhaustiva investigación habían llegado a encontrar pagos tan singulares como los de "viagra" o tablets, a lo que el agente ha respondido que ese pago no figuraba en la contabilidad de la Caja B, por lo que no se investigó.