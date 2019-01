El dueño de Hermes Consulting niega que hiciera facturas falsas a Mercasevilla

El comercial de Vitalia y dueño de Hermes Consulting Francisco González García ha negado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia de Sevilla por el delito societario de Mercasevilla que hiciera facturas falsas a Mercasevilla por servicios inexistentes no realizados, como sostiene la Fiscalía de Sevilla.

En su declaración ante el tribunal, el dueño de Hermes Consulting ha exculpado a su ex concuñado Francisco Limón, que figuraba como administrador de la sociedad, pero que según Francisco Gónzalez no tenía nada que ver con la actividad de la empresa, sino que le hizo el "favor" de figurar como administrador porque él no podía hacer la competencia a Vitalia, empresa en la que él trabajaba como comercial pero con la que tenía "malas relaciones", según ha explicado.

El acusado ha afirmado con respecto a las dos facturas pagadas por Mercasevilla que inicialmente la empresa se negaba a abonarlas, por lo que demandó a la empresa en los tribunales, lo que motivó una primera reunión el 14 de febrero de 2008 con los directivos de la lonja Fernando Mellet y Daniel Ponce, una reunión que según ha comentado fue "fortísima, con puñetazos encima de la mesa y palabras mal sonantes", en la que los directivos de Mercasevilla decían que no tenían por qué pagarlas porque "no estaban contentos con el trabajo desarrollado". Él defendió por su parte que iba a reclamar los 30.000 euros y el 5% de beneficio pactado del importe total del ERE, y tras una segunda reunión celebrada el 21 de febrero de 2008, Mercasevilla se comprometió al pago y además, "por exigencia de Mellet, se hicieron dos facturas".

El acusado ha defendido los trabajos realizados por Hermes Consulting para Mercasevilla y que consistían en la búsqueda de subvenciones públicas para poder desarrollar el ERE para reducir la plantilla de la lonja, y la primera actuación, ha señalado González, fue la de desbloquear las relaciones entre la dirección de Mercasevilla y el comité de empresa y los trabajadores. Después mantuvieron varias reuniones preparatorias con la dirección general de Trabajo, con cuyo director general Javier Guerrero, asegura que se reunió en varias ocasiones, y también tuvo "muchas reuniones" con el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez.

A preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga, el dueño de Hermes Consulting ha negado que cobrara por hacer un informe de "dos folios", dado que era una "hoja de ruta" de lo que iban a hacer, y ha reconocido que un anticipo de 6.000 euros que percibió de Mercasevilla lo utilizó para desbloquear un conflicto en el ERE de Cash Lepe, donde también había intervenido Hermes Consulting.

El acusado ha dicho que "en la primera conversación" que mantuvo con el presidente del comité de Mercasevilla, Rafael Domínguez, éste le dijo que no se iba a firmar la continuación del ERE de 2003 en la lonja hasta que no se solucionara un desfase de 6.000 euros en Cash Lepe, por lo que "mientras no se resolviera no se iba a firmar ningún ERE". Según Francisco González, la negativa de Rafael Domínguez, que era responsable de Comercio de Comisiones Obreras y también había participado en las negociaciones de Cash Lepe- era "tajante", de tal manera que la "única opción" que vio para desbloquear la cuestión era destinar el anticipo de Hermes Consulting al asunto de Cash Lepe.

González ha añadido que "en ningún momento" le dijo al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet que ese dinero era para hacer una pago en Cash Lepe.