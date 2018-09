Los peritos de la IGAE ratifican que las transferencias se utilizaron "ilegalmente"

Arranca la prueba estrella del juicio de los ERE con la ratificación de todos los informes periciales: el oficial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a instancias del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y los propuestos por cuatro defensas. En una de las primeras intervenciones, el jefe de los peritos de la IGAE, Ángel Turrión Macías, ha ratificado que en el caso de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía durante una década se utilizó de manera "indebida e ilegalmente" la figura de las transferencias de financiación realizadas por la Consejería de Empleo a la agencia IDEA para el pago de las ayudas.

Esa utilización de las transferencias fue ilegal, ha proseguido el perito, porque "fue en contra de lo que dice la ley", ha afirmado Turrión, que no se ha extendido en la respuesta porque el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña le ha recordado que la Fiscalía estaba planteando inicialmente cuestiones generales y que ya habrá tiempo para profundizar en los detalles concretos de este caso.

El sistema establecido por el tribunal para que los nueve peritos participen en esta prueba pericia conjunta consiste en que cada uno puede intervenir cuando no esté de acuerdo con lo que haya dicho uno de los expertos. Y esa facultad ha sido empleada desde el minuto uno de la pericial, desde la primera pregunta planteada por el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, que ha interpelado a los expertos de la IGAE sobre "qué es un crédito presupuestario". A esta pregunta, Angel Turrión respondió que un crédito presupuestario es "una habilitación para gastar", momento en que el catedrático Juan Zornoza -que junto a Miguel Ángel Martínez Lago ha elaborado un informe pericial a propuesta de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán- ha intervenido para precisar que se trata de "una autorización para gastar en un destino específico y con una cuantía", a lo que ha añadido que se tratar de "normas jurídicas" por las que el Parlamento genera una autorización para gastar.

A partir de ese momento, el perito de la IGAE ha continuado respondiendo a las preguntas del fiscal, señalando que todos los créditos llevan una "triple clasificación" económica, orgánica y funcional, en relación con la cuantía, el órgano que puede realizar el gasto, y la tercera relacionada con el programa al que está afectado ese gasto.

Según los expertos de la IGAE, esa triple clasificación en cuanto a las transferencias de financiación tiene una vinculación "absoluta", de ahí que pueda considerarse nulo de pleno derecho cualquier acto administrativo que infrinja esta norma. Turrión ha insistido en que cada gasto tiene que tener un "crédito expreso que sea suficiente y adecuado", por lo que si algún órgano gestor utiliza el crédito de manera no adecuada o no suficiente "ese acto es nulo de pleno de derecho".

Esta afirmación ha provocado las primeras discrepancias de los peritos de las defensas, que han sostenido que esa clasificación se utilizara para organizar y estructurar el presupuesto, pero "no implica una especificidad para un crédito presupuestario". Zornoza ha replicado incluso que la afirmación del perito de la IGAE "no es cierta" porque "la clasificación económica no determina el destino".

El fiscal ha preguntado entonces si la clasificación condiciona la ejecución, y en ese momento se ha suscitado un debate muy técnico, como era de esperar en una prueba pericial de estas características. El catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Juan De Dios Jiménez Aguilera -que ha elaborado un informe a instancias de la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo- ha respondido a la pregunta del Ministerio Público negándolo "rotundamente".

El perito de la IGAE ha replicado diciendo que la clasificación es "plenamente vinculante", porque una vez establecida la clasificación económica, la gestión de ese crédito "ha de ajustarse plenamente al contenido definido en la orden del consejero de Economía y Hacienda" por mandato de la propia ley.

El catedrático Miguel Ángel Martínez Lago, que firma con Zornoza el informe elaborado a instancias de Griñán, ha señalado que las órdenes de estructura presupuestaria lo que hacen es "encauzar la tareas presupuestarias pero no están vinculando absolutamente nada" y al ejecutar el presupuesto, el órgano gestor está vinculado "por la ley de presupuestos y las modificaciones presupuestarias, pero nunca por criterios de clasificación".

Rifirrafe de "alto voltaje" entre los peritos judiciales y los de la defensa

El experto de la IGAE destacó el papel de la Dirección General de Presupuestos en la elaboración "detallada y minuciosa" del anteproyecto de Presupuestos para la Comunidad Autónoma, que es sometido al consejero de Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno, órgano que finalmente lo convierte en el proyecto de Presupuestos y lo envía en su caso al Parlamento de Andalucía.

Angel Turrión ha llegado a afirmar que la Dirección General de Presupuestos no es simplemente un órgano administrativo "similar a un buzón de correos", sino que tiene todas las competencias de elaboración del anteproyecto de Presupuestos que corresponden al consejero de Economía y Hacienda.

La comparación de Turrión derivó en el primer rifirrafe destacado entre los peritos, por cuanto el catedrático Derecho Financiero y Tributario Miguel Ángel Martínez Lago descartó que dicho órgano fuese un buzón de correo y calificó el ejemplo de "un poco simple". El perito de la IGAE tomó la palabra con vehemencia para exponer, según dijo, no un ejemplo simple sino "didáctico" y para ello se refirió a las memorias del IFA/IDEA de 2009-2010, llegando a afirmar que la Dirección General de Presupuestos "exigió" al IFA/IDEA imputar al presupuesto de explotación unos gastos que "sabía que no se iban a producir" y que introdujera en su presupuesto de ingresos las transferencias de financiación con el motivo de que el presupuesto del IFA se presentara equilibrado, ha dicho.

A continuación tomó la palabra el catedrático de Derecho Administrativo Juan Carlos Carrillo Donaire, perito propuesto a instancia de la defensa de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, para calificar de intervención de "alto voltaje" la realizada con anterioridad por Ángel Turrión, aunque instantes después Martínez Lago pidió disculpas al perito oficial por haberse referido a la "simpleza" del ejemplo.

Este rifirrafe ha ocurrido en el primer día de la práctica prueba pericial y cuando el fiscal todavía está planteando cuestiones generales, lo que anticipa un debate mucho más intenso conforme se vayan abordando con mayor profundidad las cuestiones nucleares del juicio, como son la utilización de las transferencias de financiación, la fiscalización de las ayudas, el papel de los responsables políticos o si era necesario que el entonces interventor general de la Junta realizara el denominado informe de actuación, después de que no se atendieran sus numerosos avisos alertando de las irregularidades.

Por su parte, el catedrático Juan Ramallo Massanet, que ha elaborado un informe para la defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez, ha defendido que la Consejería de Hacienda "no tiene una competencia absoluta sobre el Presupuesto, y ha añadido que la jurisprudencia constitucional establece que la "consignación presupuestaria no implica que se tenga que ejecutar de un modo o de otro".

Primer toque de atención a uno de los peritos

Durante esta primera sesión de la prueba pericial conjunta el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, llamó la atención al catedrático Zornoza, al que recordó que la ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que se hagan gestos de "aprobación o desaprobación" de lo que se está diciendo en un juicio, un aviso que hizo extensivo al resto de los peritos.

El fiscal ha comenzado el interrogatorio de los peritos pidiendo a los nueve expertos que informaran sobre cualificación profesional y curriculum, así como sobre si ratificaban cada uno de sus dictámenes y el método que habían utilizado para llegar a sus conclusiones.

Los peritos de la IGAE (Ángel Turrión, licenciado en Ciencias Económicas; Rosa María Hernández, licenciada en Ciencias Químicas; y Eduardo Villaseca, licenciado en Derecho) han defendido que en conjunto suman más de 130 años de experiencia en el control de las cuentas de la Administración del Estado, y han señalado que también han sido designados para elaborar informes periciales de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales de la agencia IDEA, por parte del mismo juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Turrión ha dicho además que intervino como perito en la causa contra la que fuera directora de la televisión pública Pilar Miró por el gasto de casi 24.000 euros en la compra de trajes de protocolo, de la que fue absuelta.

El perito de la IGAE ha subrayado que además del principal informe, elaborado en diciembre de 2013, han realizado otros cinco informes complementarios y diez informes adicionales que recogen el estudio de las 270 ayudas analizadas durante los años 2001-2010 concedidas a través del programa presupuestario 31L, conocido popularmente como el fondo de reptiles. En total, han emitido 275 infomes que contienen 3.899 folios, a los que se suman 270 anexos con otros 22.855 folios que afectan a 270 beneficiarios de las ayudas.

En cuanto a la metodología de trabajo, Turrión ha destacado que han procurado "no afirmar nada que no esté sustentado en artículos de la ley o en los documentos suministrados para la elaboración de la pericia" por parte del juzgado de Instrucción o de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Ratificamos todos los extremos de todos los informes", ha asegurado el perito de la IGAE, que ha añadido que han buscado también "no hacer ningún juicio de valor", algo que "cree" que han conseguido porque "todas las afirmaciones están basadas en textos normativos o documentos facilitados" para la elaboración del informe pericial.

El resto de los peritos también han ratificado sus dictámenes y en el caso del catedrático de Derecho Financiero y Tributario Juan Zornoza, éste ha comentado que también intervino en la elaboración de la pericial del caso de la ex directora de RTVE Pilar Miró, del que ha recordado igualmente que terminó en una sentencia absolutoria.

Al juicio han asistido este martes varios de los procesados, como la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero de Economía José Salgueiro, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y la ex secretaria técnica Lourdes Medina.