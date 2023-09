El abogado Ignacio Carrasco dirigirá la Empresa Pública de Gestión de Activos (Epgasa).

El letrado del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Ignacio Carrasco López, será el nuevo director gerente de la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A. (Epgasa), la antigua Agesa, la entidad creada para la gestión de los activos de la Expo 92.

El que fuera una de los abogados que ejerció la acusación particular de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE desde su inicio hasta el año 2019 -cuando pasó a trabajar en la consejería de Agricultura-, ha obtenido la mayor puntuación entre la decena de aspirantes al puesto de dirección gerencia de Epgasa.

Así, según una resolución del pasado lunes, 25 de septiembre, firmada por el presidente de la comisión de selección, el director general de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Joaquín Gallardo, se ha acordado "designar a Ignacio Carrasco como patricipante mejor valorado", tras haber obtenido una puntuación de 9,5, medio punto más que el segundo aspirante con la mejor valoración.

Ignacio Carrasco llegó en 2011 a la instrucción de la macrocausa de los ERE y ejerció la acusación particular, junto a la letrada María Victoria Gálvez –que continúa al frente de la investigación de los ERE–, en los momentos más difíciles de la instrucción, cuando se produjeron las prisiones preventivas de algunos de los encausados, como las del ex consejero de Empleo Antonio Fernández o la del principal imputado, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, ya fallecido, entre otros.

Tras más de ocho años en la investigación de los ERE, cuya mayor parte se desarrolló con los anteriores gobiernos andaluces del PSOE, Ignacio Carrasco se incorporó en septiembre de 2019 al gabinete jurídico de la Consejería de Agricultura.