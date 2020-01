Joaquín Moeckel expone "el noble oficio de la Abogacía"

Joaquín Moeckel compartirá su experiencia en el mundo de la Abogacía con los alumnos de la Facultad de Derecho este miércoles 15 de enero dentro del ciclo Grandes Abogados Sevillanos, organizado por el Instituto de Estudios Cajasol y la Facultad. La cita será a las 19:00 en en el Salón de Grados.

Tras la conferencia de Francisco Baena Bocanegra, que inauguró este ciclo con el que se pretende acercar la experiencia de reconocidos letrados sevillanos a los estudiantes de Derecho, Moeckel disertará sobre El noble oficio de la Abogacía. "Quiero ir a la realidad del trabajo del abogado, que es un oficio porque se aprende a ser letrado ejerciendo y su figura va más allá que la de un asesor legal".

La conferencia, que será "a pulmón, porque un buen abogado no tiene que llevar el discurso escrito, sino desarrollar las ideas", será un repaso a los procedimientos que Joaquín Moeckel ha llevado a lo largo de su carrera. Un recorrido que no dejará indiferente a nadie porque como él mismo recuerda: "siempre he ido a contracorriente". Entre los temas que tratará está la sentencia con la que consiguió que el defendido pagara al abogado de oficio cuando el acusado era solvente. "La gente solía confundir asistencia de oficio con justicia gratuita", explica. De hecho, el Colegio de Abogados tuvo expuesta la resolución en el pasillo donde se solicitaba el abogado de oficio.

Esta forma de entender la Abogacía como un oficio le ha llevado a mantener recursos en temas tan dispares como el realizado contra el Arzobispado por las reglas de las Hermandades o el que ganó contra la Sociedad General de Autores por el cobro de los derechos de autor en las celebraciones de bodas, bautizos y comuniones o conseguir la eliminación del canon digital de copia privada. Más recientemente, Moeckel fue uno de los descubridores del caso ERE en Andalucía defendiendo a los responsables de La Raza por el tema de Mercasevilla, y defendió al presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla, Antonio Vela, y a su hija en el caso Mercasevilla, donde ambos han sido absueltos.