Joaquín Moeckel: "Doy la enhorabuena al PP por evitar un coste a sus afiliados al retirarse del caso"

El abogado Joaquín Moeckel, que ha representado al presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado de Mercasevilla, Antonio Vela, y a su hija en el caso Mercasevilla, donde ambos han sido absueltos, ha mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia y por la decisión del Partido Popular de retirarse de la acusación particular, hecho que se materializó un día antes del inicio de la vista oral.

Moeckel se ha referido de esta forma a la decisión del portavoz del PP y candidato a la alcaldía Beltrán Pérez de retirarse de la acusación particular en la causa del delito societario de Mercasevilla. "Doy la enhorabuena al PP, que inteligentemente se retiró de la acusación particular en este procesos evitando gastos innecesarios a su formación", ha señalado Moeckel, que ha añadido que "hubiera sido absurdo emplear el dinero de los afiliados del PP en el coste que supone una acusación particular que se ha demostrado que no tenía ningún sentido".