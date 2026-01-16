Andalucía prevé ofertar más de 5.000 plazas para las oposiciones de Educación en 2026

La Junta de Andalucía ha presentado a los sindicatos la Oferta de Empleo Público (OEP) de Educación para 2026, que contempla un total de 5.015 plazas destinadas a distintos cuerpos docentes. Se trata de una propuesta inicial, no de la convocatoria oficial, cuya aprobación formal se espera en los próximos meses. Los representantes sindicales tuvieron acceso al borrador de esta oferta durante la mesa sectorial celebrada el 9 de enero de 2025, donde se desglosaron las especialidades y el reparto de plazas previsto.

Del total de plazas ofertadas, 4.375 corresponden a Profesores de Enseñanza Secundaria, lo que convierte a este cuerpo en el principal beneficiario de la convocatoria. Las especialidades con mayor número de plazas son Educación Física, con 500 plazas; Formación y Orientación Laboral, con 390; Orientación Educativa, que suma 350; y Tecnología, con 300. Además, se incluyen 440 plazas para Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, 200 para el cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, y 119 plazas más para acceso al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (aceso del A2 al A1), es decir, para personas que ya son funcionarios de carrera de un Cuerpo del Grupo A2 (por ejemplo Maestros y PESSFP) que quieran ahora acceder a especialidades del Cuerpo del Grupo A1 (Secundaria), según han hecho público diferentes sindicatos.

Un dato relevante es que en 2026 no habrá oposiciones del cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria. Según ha informado CSIF, las ofertas de empleo público asignadas a este cuerpo en 2026, en torno a unas 800 plazas, quedarán pendientes para ser convocadas en 2027. Esta decisión contrasta con la convocatoria de 2025, en la que el cuerpo de Maestros acaparó 4.401 plazas, la mayor parte del total ofertado ese año.

Según explican desde CSIF, "gran parte de estas plazas serán convocadas en el procedimiento selectivo que se celebrará este año 2026". No obstante, el sindicato advierte de que existen OEP que tienen plazas pendientes de convocarse, en concreto de las ofertas de empleo de 2023 y 2024. "Es muy probable que las oposiciones de 2026 convoquen tanto las plazas pendientes de 2023 y 2024 como las de la OEP de 2026 tratadas en la última mesa sectorial", apuntan desde esta organización sindical.

Desde la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional explican que esta OEP permitirá cubrir plazas vacantes por jubilaciones y refuerzos de plantilla, además de contribuir a incrementar la estabilidad de los docentes en Andalucía.

Qué es una Oferta de Empleo Público docente

Una Oferta de Empleo Público (OEP) es el conjunto de plazas que la Administración propone sacar a concurso o oposición en un periodo determinado. Su importancia radica en que regula el ingreso y la estabilización del empleo público, fija la reposición de docentes y permite cubrir las necesidades de profesorado en la educación pública andaluza. La publicación de una OEP es el paso previo indispensable para que puedan convocarse oposiciones destinadas al ingreso y acceso a la función pública docente.

Una vez que la OEP se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Administración dispone de un plazo de tres años para convocar en oposición las plazas publicadas. Esto significa que las plazas ofertadas en 2026 pueden ser convocadas hasta 2029, aunque lo habitual es que se convoquen en el año inmediatamente posterior o en el mismo ejercicio.

Calendario previsto para las oposiciones de 2026

La presentación de la OEP ante los sindicatos es el paso previo para su posterior publicación en el BOJA. Aunque aún no está fijado el calendario oficial de las oposiciones de 2026, teniendo en cuenta la experiencia de la edición anterior, la publicación de la convocatoria oficial en el BOJA, incluyendo los cuerpos, especialidades y plazas concretas, podría producirse durante esta primavera de 2025.

En la última convocatoria, la de 2025, las pruebas de la oposición se realizaron en junio con el objetivo de que aquellos aspirantes que lograran una plaza pudieran incorporarse en el sistema educativo en el curso 2025-2026. Se espera que el esquema temporal se repita en 2026, con una convocatoria en primavera, pruebas en junio y posterior incorporación de los nuevos funcionarios en septiembre del curso 2026-2027.

El compromiso de la Junta de Andalucía con la estabilización

En mayo de 2024, la consejera de Educación, Patricia del Pozo, anunció en el Parlamento que la Junta planificaba convocar entre 2025 y 2026 un total de 14.000 plazas docentes, 7.000 cada año, como parte de un periodo de transición hacia la estabilización de la plantilla. La medida busca reducir la temporalidad y asegurar que todas las especialidades tengan oposiciones en un plazo máximo de tres años.

A partir de 2027, la Consejería procederá "al desarrollo de una estrategia de estabilidad de la plantilla" que plantea además "la reconfiguración de las convocatorias de los procesos selectivos" con objeto de "incrementar el número de funcionarios de carrera docente y dotar de una mayor estabilidad al profesorado", según manifestó entonces la consejera. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de la Junta para garantizar la cobertura de las vacantes y reforzar la plantilla fija del profesorado, en línea con los compromisos de estabilidad laboral que se habían ido anunciando en años anteriores.

Del Pozo recordó que en un periodo de siete años habrá una oferta planificada de casi 40.000 plazas para acceder a la función pública docente: 25.580 se convocaron entre 2019 y 2024, y el resto, unas 14.000, se convocarían entre 2025 y 2026. Estas cifras permitirán que "Andalucía cuente con una plantilla más estable, con una tasa de interinidad estructural del 5,5%, inferior a la exigida por Europa, fijada en un 8%".

En la convocatoria de 2025, la Junta cumplió con su compromiso y ofertó 7.885 plazas, con predominio del cuerpo de Maestros (4.401 plazas) frente a Secundaria (3.276). Esta cifra fue muy superior al número de plazas de la convocatoria de las oposiciones de 2023, cuando se ofertaron 2.933 plazas. Sin embargo, en el borrador de la OEP presentado por la Junta en la mesa sectorial de Educación el pasado 9 de enero, las previsiones para la convocatoria de 2026 contemplan unas 5.000 plazas, no las 7.000 que prometió Del Pozo.

Esta cifra inferior se explica, en parte, porque no hay plazas ofertadas para cuerpos docentes como Maestros para este año. Tampoco hay de momento información respecto a las plazas de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La ausencia de convocatoria para Maestros en 2026 supone un cambio significativo respecto al año anterior y plantea interrogantes sobre cómo se gestionará la demanda de estos profesionales en el futuro inmediato.

Impacto en el empleo público y oportunidades para los aspirantes

La OEP de Educación 2026 tendrá un impacto directo en la generación de empleo público en Andalucía. Las plazas ofertadas ofrecen la posibilidad de acceder a un puesto de funcionario de carrera, con seguridad laboral y acceso a promociones internas. Además, la distribución por especialidades busca corregir desequilibrios en la oferta de docentes, especialmente en asignaturas con mayor demanda y escasez de personal cualificado.

Con esta oferta, Andalucía mantiene el ritmo de renovación y consolidación de su profesorado, equilibrando la necesidad de cubrir vacantes con la prioridad de estabilizar la plantilla docente. Para los aspirantes, representa una oportunidad relevante de ingreso en el sistema educativo andaluz, en un contexto de alta competencia y expectativas de consolidación profesional a largo plazo.

Cuándo se publicará la convocatoria oficial

La publicación de la convocatoria oficial en el BOJA marcará el inicio del proceso selectivo. A partir de ese momento, los aspirantes conocerán los requisitos específicos, las bases de la convocatoria, el temario actualizado, los plazos de inscripción y las fechas previstas para la realización de las pruebas. Es fundamental que los interesados estén atentos a las publicaciones oficiales y a los anuncios de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Mientras tanto, los opositores pueden aprovechar estos meses para prepararse de cara a las pruebas, repasar los contenidos y actualizar su formación, especialmente en aquellas especialidades con mayor número de plazas ofertadas, como Educación Física, Formación y Orientación Laboral, Orientación Educativa y Tecnología.

Por qué no hay plazas de Maestros en 2026

La decisión de no convocar plazas de Maestros de Infantil y Primaria en 2026 responde, según fuentes sindicales, a criterios de planificación y equilibrio entre los distintos cuerpos docentes. Tras la masiva convocatoria de 2025, en la que se ofertaron más de 4.400 plazas para este cuerpo, la Administración ha optado por concentrar este año los esfuerzos en Secundaria y otros cuerpos con mayor necesidad de cobertura.

Esto no significa que los Maestros queden olvidados. Las 806 plazas correspondientes a la OEP de 2026 para este cuerpo se acumularán para ser convocadas en 2027, lo que podría traducirse en una oferta aún mayor el próximo año. Esta estrategia permite a la Junta gestionar mejor los recursos y garantizar procesos selectivos más equilibrados y sostenibles en el tiempo.