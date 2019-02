La Junta nombra director en Justicia a Carlos Sierra, ex abogado de Javier Guerrero

El Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido este martes nombrar al abogado sevillano Carlos Sierra como nuevo director general de la Oficina Judicial y Fiscal. El letrado, que entra a formar parte de la macroconsejería que dirige el vicepresidente de la Junta Juan Marín (Cs), tiene una amplia trayectoria profesional y en la misma había defendido al ex director general de Trabajo Javier Guerrero en numerosas piezas relacionadas con las ayudas individuales de los ERE, aunque no ha representado al ex alto cargo en el juicio del denominado "procedimiento específico", que está pendiente de sentencia.

Carlos Sierra, de 59 años, lleva décadas ejerciendo de abogado penalista en Sevilla, donde ha logrado prestigio entre los profesionales sevillanos. Además de representar a Javier Guerrero, en su cometido profesional ha defendido a Rosalía García Marín, madre del menor conocido como el Cuco en el juicio por el quebrantamiento de la medida cautelar, que terminó con una condena de la madre del joven a pagar una multa. Recientemente, un juzgado ha decido suspender el ingreso en prisión de la madre del Cuco, tras haber abonado parte de la multa.

Además, en sus numerosos años de ejercicio profesional ha ejercido la defensa de diversos procesos penales, muchos de ellos casos contra la salud pública, aunque también ha representado a varios Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.