El juez del caso de la moneda Ossetana cita a declarar a 9 testigos entre funcionarios y comerciantes

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno, ha citado a declarar el próximo 22 de mayo a 9 testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la gestión de la moneda social "Ossetana" de San Juan de Aznalfarache. Los testigos que comparecerán ante el juez son cutro funcionrios de habilitación nacional, tres técniso del Ayuntamiento de San Juan y tres comerciantes.

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, Ángel Bordas, y el responsable de Acción Judicial de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, han informado este martes de que “gracias a las pruebas propuestas por VOX, la investigación del caso de la Moneda Ossetana sigue avanzando y se llegará hasta el final”.

Bordas recuerda que “el caso de la Moneda Ossetana, relacionado con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, fue el enésimo escándalo de una sucesión de corruptelas que tenían a San Juan todo el día en el candelero. Nuestro municipio castigó a los socialistas en las urnas. Con todo, confiamos en la Justicia y estamos seguros de que por fin se esclarecerán estos hechos que tanto perjudicaron a San Juan.”

Asimismo, Rodríguez Galisteo recuerda que “gracias al trabajo jurídico de Vox se destapó este escándalo y estamos cada vez más cerca de llegar a su resolución. El Juzgado ha admitido las pruebas propuestas por Vox, consistentes en testificales de los técnicos y habilitados nacionales del Ayuntamiento, así como de tres comerciantes relacionados con la Moneda Ossetana. El tiempo y las pruebas nos están dando la razón.”

A modo de conclusión, desde Vox se asegura que “por desgracia, no es algo que nos sorprenda. El caso de la Moneda Ossetana corresponde al clásico modus operandi de un partido señalado por la corrupción a todos los niveles. No obstante, creemos en la igualdad ante la ley y vamos a seguir trabajando en esta línea y todos a una, porque en nuestro partido no cambiamos de mensaje según ciertas conveniencias. Los socialistas no están por encima de la Justicia y los culpables deben pagar”.