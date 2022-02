Pérez-Sauquillo reconoce que Invercaria no estudió el proyecto de Cedes sino que sólo lo "validó"

El ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por los préstamos de 1,5 millones de euros concedidos a la empresa Cedes Electria para desarrollar un prototipo de aerogenerador, ha reconocido en su declaración en el juicio que en relación con este proyecto Invercaria no llevó a cabo un estudio del mismo sino que se limitó a "validar" el análisis que, según ha dicho, realizaron los "mejores expertos" de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en concreto del Observatorio para la Innovación y la Participación.

En su declaración en el quinto juicio de Invercaria, Pérez-Sauquillo ha explicado que el proyecto presentado por Cedes Electria llegó a Invercaria de la mano de la propia Consejería de Innovación, ya que él no tuvo relación ni ninguna reunión con el empresario de esta empresa, José Luis Manzano, fallecido antes de que comenzara el juicio, ni con los otros socios que participaban en el proyecto.

El acusado ha señalado que la Consejería "entendió que era un gran proyecto" y ha defendido que los departamentos de Invercaria no analizaron la viabilidad del mismo porque "sobrepasaba la capacidad tecnológica de análisis de Invercaria". No obstante, ha asegurado que la documentación aportada al proyecto era "tremendamente sólida y completa" y por eso Invercaria se limitó a "validar esa documentación de un gran proyecto" que incluso había sido avalado por empresas tan destacadas como Repsol y para el que se habían alcanzado acuerdos con Adif, Indra, Renault o el Ministerio de Defensa, ha afirmado. "Nosotros no cerramos los ojos, pera esa documentación era suficiente para validar el proyecto", que además era el "más importante que había en ese momento en Invercaria", ha insistido Pérez-Sauquillo.

La Fiscalía sostiene que realmente la actividad de Cedes estaba siendo desarrollada a través de las empresas de los propios socios, que Cedes no era más que un "mero intermediario e instrumento" y que los fondos públicos se emplearon para realizar proyectos de terceros, como los de Electria Wind y Eolincyl en otras comunidades autónomas.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto ha preguntado expresamente a Pérez-Sauquillo si otra de las sociedades que recibió un préstamo de 400.000 euros, Consultoría para la Sostenibilidad Integral (CSI), se creó para "camuflar ese nuevo préstamo" a Cedes, algo que el ex presidente de Invercaria ha rechazado alegando que se trataba de construir una "plataforma para dar entrada a socios importantes".

Preguntado por el control que se efectuaba del proyecto, Pérez-Sauquillo ha señalado que otros dos acusados, Isabel de Haro y Bienvenido Martínez, formaban parte del consejo de administración de Cedes, por lo que participaban en la toma de decisiones, y estos "nunca" le dijeron nada negativo de Cedes, ni le manifestaron "ninguna inquietud" sobre el desarrollo del proyecto.

El fiscal ha llegado incluso a afirmar que era "mentira" que una sociedad como Cedes, que tenía sólo un año de vida, asegurara que había desarrollado un proyecto de un "nuevo aerogenerador" y que tenía un prototipo de molino, algo para lo que "hubiera bastado una simple comprobación en el registro de patentes", ha advertido el representante de la acusación pública, que incluso ha señalado que esa patente había sido registrada por Eolincyl en marzo de 2009, tres meses antes de que Cedes recibiera otro préstamo de 700.000 euros. "Es mentira, la patente no es de Cedes", ha concluido el fiscal, a quien Pérez-Sauquillo ha dicho que desconoce si el aerogenerador acabó colocándose en Andalucía.