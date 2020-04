El Supremo tumba otra ayuda de más de 600.000 euros a Ojeda por los cursos

El Tribunal Supremo ha tumbado otra ayuda de 642.390 euros concedida a las empresas del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda para la realización de cursos de formación, al estimar un recurso de casación presentado por la Junta de Andalucía contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que falló a favor del ex alto cargo andaluz.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el procesamiento de Ojeda, Antonio Fernández y Manuel Recio

Tan sólo unas semanas antes de que se declarara el estado de alarma y la suspensión de las actividades judiciales no esenciales, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que procesara a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones, en relación con las ayudas de más de 33 millones que recibieron el entramado de empresas del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda para los cursos de formación de los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

El Ministerio Público ha pedido al juez, en un escrito presentado en febrero pasado, que procese a un total de nueve personas, entre ellas los dos ex consejeros de Empleo, el propio Ángel Ojeda, un hijo suyo, y el resto son trabajadores de las empresas de Ojeda.