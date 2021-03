Vox intenta de nuevo que Espadas declare en la causa del ex contable de Lipasam

Vox vuelve a la carga con una declaración que tanto el juez como la Audiencia de Sevilla ya han rechazado por "innecesaria". La acusación particular que ejerce este grupo municipal en la causa abierta con el ex contable de Lipasam acusado de apropiarse de más de un millón de euros, ha vuelto a solicitar al juzgado de Instrucción 14 de Sevilla la declaración como testigo del alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

Se trata de la misma petición que Vox ya realizó con anterioridad y que fue rechazada tanto por el juez como por la Audiencia de Sevilla, tribunal que en noviembre de 2020, hace tan sólo cuatro meses, rechazó el recurso de apelación que presentó el grupo municipal de VOX y avaló la decisión del juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, que consideró "innecesaria" la declaración del regidor hispalense en este procedimiento.

Vox recuerda en un comunicado que ya solicitó en su momento la declaración del alcalde de Sevilla “siendo admitido por su señoría para posteriormente posponerse”, recordando el escrito que “siendo recurrido por esta parte la Audiencia señaló que la indefensión señalada por esta parte tenía que concretarse, y así lo venimos a señalar”.

Es a raíz de ese recurso de la Audiencia por lo que VOX solicita de nuevo “que se tome declaración al Presidente del Consejo de Administración”, con la firme intención de “encontrar una explicación razonable, de cómo una persona ha podido apropiarse de más de un millón de euros, durante varios años, sin que nadie se haya dado cuenta”. El motivo fundamental es que “esa importante cuantía, es dinero público, que pertenece a todos los ciudadanos”.

En concreto, VOX considera "trascendental para el caso" la información que pueda aportar Juan Espadas en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de Lipasam, ya que “el artículo 31 del Código Penal señala que es la “culpa in vigilando”, por lo que “entendemos algo tendrá que decir al respecto (Juan Espadas), dado que en su persona, se configura el cargo del máximo responsable el Presidente del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración”.

El escrito presentado al juzgado continúa detallando las funciones que al actual Alcalde le corresponden dentro de ese puesto al frente de Lipasam. “Rendición de cuentas y presentación del Balance a la Junta General (Art. 24.3 de los estatutos de Lipasam)”. Y añade además sus funciones dentro de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, que entre otras “ejercerá en su delegación las facultades del Consejo de Administración, pues en las cuentas de Lipasam falta la cantidad nada desdeñable de 1.012.275,82 euros”.

Vox cree que no solicita "nada extraño ni actúa en interés propio"

En base a la doble posición de relevancia que Juan Espadas ostenta dentro de Lipasam, Vox entiende que “esta parte, no solicita nada extraño, ni ajeno al procedimiento, y no actúa en interés propio, sino en defensa de la legalidad y en que se responda, o al menos se aclare, por los responsables, de los hechos cometidos, ya sea de forma directa o por culpa in vigilando”. Por todo ello, solicita al juzgado “de conformidad a lo regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, que no se ha ejercido suficientemente las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de administración, posibilitándose la comisión de un delito no puntual, sino continuado en el tiempo”.

Como conclusión, VOX solicita al juzgado “que se tome declaración al presidente del Consejo de Administración a fin de que puedan darse las explicaciones convenientes sobre como una persona ha podido apropiarse indebidamente de una importantísima cantidad de dinero público sin que nadie, a lo largo de los años lo haya detectado y saltándose cualquier medida de seguridad, que a todas luces, no cumpliría con los mínimos exigidos de un sistema de control adecuado para evitar este tipo de acciones, como de hecho ha resultado, pudiéndose haber contravenido lo previsto en el art. 31 bis. 2, 1o) y 2o) del Código Penal”.

El alcalde no puede seguir "encubriendo a sus allegados como hace con Cabrera”

La portavoz del grupo municipal de Vox, Cristina Peláez, ha señalado, tras esta petición al juzgado, que un año después de destaparse el caso Lipasam, le parece "un escándalo que no se haya producido todavía dimisión ni dentro de la empresa, ni por parte de ningún cargo de responsabilidad socialista de la misma”.

En este sentido, Peláez ha instado a Juan Espadas a “entender su responsabilidad con todos los ciudadanos. No puede seguir con su modus operandi de encubrir a sus allegados como en el caso Cabrera”. La portavoz de Vox recuerda cómo “este Ayuntamiento ha renunciado a recuperar el millón de euros de los impuestos de todos los sevillanos, así como a destapar el caso caiga quien caiga. En Vox nos vamos a encargar de que este caso llegue hasta el final sean cuáles sean las consecuencias”, ha concluido.