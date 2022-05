La abogada de la familia de Marta del Castillo lamenta que Carcaño no declare en el juicio del Cuco

Inmaculada Torres, la abogada de los padres de Marta, ha lamentado que el reconocimieto por parte de Javier García Marín y su madre Rosalía García María de que mintieron durante el juicio de Marta del Castillo haya anulado la presentacion de "pruebas importantes como la declaración de Carcaño". Ante este giro inesperado, la juez Olga Cecilia Simón, ha considerado que no era necesario que se continúe con las pruebas y documentales propuestas, entre ellas la declaración de Miguel Carcaño.

Según la letrada, la sesion, que le ha dejado "un mal sabor de boca", ha supuesto que "pruebas importantes se queden en el camino". "Esa mentira quje ahora ha reconocido", contiinúa, "trastoca hechos probados de las sentencias". Sobre la declaración de Carcaño, que ya no se producirá, la abogada ha señalado que precisamente en todas sus versiones, "siempre decía que el Cuco estaba en el piso. Han conseguido que no venga ante el tribunal y no le podamos preguntar por la participación del Cuco en los hechos y, sobre todo, qué hicieron con el cuerpo de Marta".

La protesta de la abogada de los padres de Marta, Inmaculada Torres, ha llevado a la juez a permitir la declaración de los padres, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, a los efectos de valorar los "daños morales" que las mentiras del Cuco y su madre les han causado, y por los que reclaman una indemnización de 20.000 euros.

El acusado, que ahora tiene 29 años, ha reconocido por primera vez en trece años que en la tarde del 24 de enero de 2009 estuvo en el piso de León XIII, donde fue asesinada Marta, tal y como recoge la sentencia del juzgado de Menores que lo condenó por encubrir el asesinato.

El Cuco y su madre están acusados de haber "urdido un plan para engañar" al tribunal que juzgó a Miguel Carcaño y a los otros adultos. La Fiscalía sostiene en el escrito de acusación que ha sido reconocido por el acusado que el 25 de octubre de 2011, el Cuco y su madre -junto a su padre, ya fallecido- "concertaron con carácter previo una declaración concordante y coherente a fin de dar cobertura a la actuación de Javier durante la noche y la madrugada del 24 de enero de 2009 -cuando se produjo el crimen-, a sabiendas de que se faltaba a la verdad y sin importarles los perjuicios que ello podía irrogar para la familia de la fallecida Marta del Castillo".