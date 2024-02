La abogada del presunto guardia civil narco: "Es un chivo expiatorio de una historia más grande que ha intentado taparse"

Ana Hidalgo, la abogada del teniente de la Guardia Civil que ha empezado a ser juzgado este lunes en Sevilla por cohecho, narcotráfico y revelación de secretos, ha pronunciado unas alegaciones previas tan impetuosas que, además de tener un pequeño rifirrafe con la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, ha llegado a decir que su cliente sólo es "un chivo expiatorio de una historia más grande que se ha intentado tapar". Siempre con referencias indirectas, la letrada ha dado a entender que la corrupción que se atribuye a su agente en realidad afecta a otras instancias de la Benemérita, pero no ha dado más detalles.

"Van a impedir que se ejerza el derecho a la defensa de Raúl P.M. Él sabe determinadas cosas que pasan en Sevilla, pero le he dicho que no entre en eso. Y ayer mismo me dijo gente de aquí 'vais al matadero, está todo hablado'", ha asegurado Hidalgo. Y ha sido en ese momento cuando la magistrada que preside la vista oral en la Audiencia de Sevilla, María Ángeles Sáez, ha hecho algo que no es frecuente en este trámite de un juicio y ha terciado: "Perdone usted, aquí no hay nada acordado. Le ruego que no diga eso. Parece que hubiera un contubernio...", le ha espetado.

Tras la corrección de la presidenta de la Sala, la abogada ha anunciado que el guardia civil, antiguo jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) en Sevilla, "va a reconocer algunas de las cosas que han dicho que ha hecho", pero ha matizado que "obedecía órdenes no del agente encubierto" cuyo testimonio es la base de la acusación, "sino otras órdenes". "Un agente encubierto no es lo mismo que un agente provocador del delito. Un agente encubierto no puede favorecer el delito. Y esto no es lo que parece", ha concluido en alusión al caso en sí, no sin antes desvelar que el anterior representante legal de Raúl P.M. consiguió un acuerdo por el que habría sido condenado a dos años y unos meses de prisión (la Fiscalía pide inicialmente catorce años y cuatro meses en total) pero él "se negó" porque mantiene su inocencia. Por ese motivo cambió de abogado el día antes de que comenzase el juicio, en mayo de 2023.

Hidalgo, como curiosidad, también ha pedido al jurado que no le "rompan el ranking". "He hecho muchos juicios con jurado y he ganado todos", ha proclamado. Antes, al principio y también hablando de sí misma, ha ofrecido una pequeña autobiografía y ha contado que fue directora de "muchas cárceles" y que lo dejó para dedicarse a la abogacía a pesar de que como funcionaria tenía "un sueldo muy importante".