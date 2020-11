Los abogados aplauden la creación de un nuevo juzgado de lo Social para desatascar la jurisdicción

Los abogados de Sevilla han aplaudido la reciente creación del juzgado de lo Social número 12 de Sevilla, al tratarse se una jurisdicción tradicionalmente colapsada y en la que se están celebrando juicios laborales a tres y cuatro años vista, dependiendo del juzgado.

El abogado Álvaro Jiménez Bidón, socio de Jiménez Bidón Abogados y especialista en derecho laboral, ha señalado a este periódico que los 11 juzgados de lo Social que había hasta hace poco están "bastante colapsados", debido al alto volumen de procedimientos incoados judicialmente, por lo que los juicios en materia de Seguridad Social en Sevilla "se están señalando a 3 y 4 años vista". "Hemos tenido en el despacho clientes que han fallecido mientras esperaban a que se celebrase su juicio", ha lamentado el letrado.

En cuanto al motivo del embotellamiento, el letrado considera que, a su juicio, "los juzgados no tienen culpa. Se trata de un colapso debido a la altísima carga de trabajo que tienen, agravado por las suspensiones de juicios durante el confinamiento en el estado de alarma del pasado mes de marzo. Si el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolviera favorablemente más expedientes de Incapacidad Laboral Permanente no tendríamos que recurrir a los Juzgados con tanta frecuencia y se descongestionaría el sistema judicial", asevera el abogado laboralista.

El hecho de que hayan habitado un nuevo Juzgado de lo Social en Sevilla, el número 12, tiene una "clara ventaja para el abogado, puesto que se reduce considerablemente el tiempo de fecha de juicio. Así, en vez de tardar 3-4 años en señalar juicio, están señalando a 6-7 meses vista. Es una suerte que te toque ese juzgado porque al disminuir el tiempo de espera para juicio, el desasosiego y la inquietud de las personas afectadas disminuye. Por no hablar de que, lógicamente si en 6/7 meses se resuelve el expediente judicialmente y esa resolución es favorable, posiblemente la persona todavía no haya agotado el período de IT (incapacidad temporal, la baja médica), por lo que en ningún momento dejará de cobrar", explica Álvaro Jiménez Bidón.

En cambio, "si te toca otro juzgado y hemos de esperar 3-4 años, la persona sí o sí habrá dejado de percibir la cuantía correspondiente por IT (máximo concedida por 12 meses, pudiendo el INSS alargar como máximo 6 meses más". Esto supone que, o la persona vuelve a trabajar, o deja de percibir ingresos".

"Igual de aquí a un año, cuando esté igualmente colapsado el juzgado de lo Social número 12, se vuelvan a señalar juicios a más tiempo vista. Pero esperemos a que esta situación no se dé y que las personas que están inmersas en un procedimiento de reconocimiento de Incapacidad laboral puedan solucionar cuanto antes su situación laboral. Porque la incertidumbre que se genera es alta y ello repercute negativamente en su salud", concluye el letrado.