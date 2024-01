Absuelto de odio porque el amigo gay al que llamó "maricón" lo exculpó y dijo que no lo había insultado por su condición sexual

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla iba a juzgar el pasado 29 de noviembre a José Antonio M.G., un vecino de Santiponce al que la Fiscalía acusaba de acosar a un amigo sólo porque se enteró de que era homosexual y tenía pareja. De hecho, pedía un año y medio de prisión por un delito de odio y otro de amenazas. El juicio no se celebró aquel día y se postergó hasta el 20 de diciembre. Y entonces ocurrió algo que no suele ser muy habitual: las dos supuestas víctimas comunicaron en la sala que habían retirado la denuncia, que en realidad no había existido ningún incidente homófobo y que esa especie de malentendido había sido aclarado con el implicado. En vista del inesperado giro, el fiscal también renunció a acusar y el encausado, por tanto, acabó siendo absuelto en la misma sala.

En la sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el único hecho probado que relata la Sección Primera es que los dos supuestos perjudicados “formularon denuncia” contra José Antonio “por haber proferido frases con absoluto desprecio a su dignidad por razón de su condición sexual y por haberse dirigido a ellos el 2 de mayo de 2021” con frases como “salid, maricones, os voy a matar” o “no tienes huevos porque sois maricones”.

En el juicio, el acusado ni siquiera declaró. No lo necesitó. Quien había sido su amigo “manifestó que no deseaba continuar con la denuncia” y que los insultos que recibió “no fueron proferidos por su condición sexual”. “Aclaró el error con el acusado después de haber interpuesto la denuncia y por ello la retiró”, refiere la sentencia. Su pareja se pronunció en el mismo sentido.

La absolución fue pronunciada por el presidente del tribunal en la misma sala. Como las partes se comprometieron a no recurrirla, la sentencia es firme.